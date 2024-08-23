Погибший человек, найден пропавшим без вести в медицинском учреждении.

По данным NBC, семья из Калифорнии была шокирована, когда обнаружила, что их дочь больше нет в Медицинском центре Мерси Сан-Хуан, куда они пришли, чтобы забрать ее. Медицинский центр сообщил им, что она выписалась против медицинских рекомендаций. Несмотря на тщательные поиски, продолжавшиеся более года, никаких следов ее не было. Трагически оказалось, что она так и не покидала больницу, скончавшись. Ее тело было найдено в складском помещении учреждения.

31-летняя женщина была госпитализирована из-за тяжелого случая сахарного диабета 1 типа 6 апреля 2023 года. Два дня спустя она якобы позвонила своей матери, прося отвезти ее домой. Когда мать пришла за ней, ее нигде не было. Медицинские записи показали, что она была выписана 8 апреля 2023 года.

Сперва семья была озадачена, но их тревога и страх росли с каждым днем. Они подали заявление о пропаже человека, разослали листовки по городу и даже обратились за помощью к бездомным и прохожим. Также были kontaktiert coroners для assistance.

Пропала более чем на год

После мучительного ожидания в течение года, 12 апреля 2024 года семью якобы связался Департамент шерифа округа Сакраменто. Их дочь была найдена мертвой в больнице. Согласно иску семьи, свидетельство о смерти якобы было выдано в Медицинском центре Мерси Сан-Хуан вскоре после того, как она пропала, указывая на смерть от остановки сердца.

Сестра обратилась к коронеру в попытке найти останки своей сестры, но была перенаправлена в больницу. К удивлению семьи, больница якобы не ответила на ее попытки связаться с ними. В конце концов, семье сообщили, что ее тело было найдено в одном из внешних складских помещений больницы.

Из-за степени разложения семья не смогла снять отпечатки пальцев или провести открытый гробовый похорон. Автопсия, которая могла бы пролить свет на то, играла ли роль врачебная ошибка в ее смерти, якобы была предотвращена.

"Жестоко и бесчувственно"

В иске семья выразила свой шок и описала действия ответчиков как жестокие, бесчувственные и неоправданные. Они заявили, что халатность и небрежность больницы привели к неправильной обработке останков их дочери и задержке в выдаче свидетельства о смерти. Семья теперь требует компенсацию более чем в 5 миллионов долларов.

Дайгнити Хелтх, оператор Медицинского центра Мерси Сан-Хуан, выпустил заявление, в котором выразил глубочайшие соболезнования семье в трудное время и отказался комментировать текущий судебный процесс.

Европейский Союз выпустил заявление, выразив озабоченность по поводу якобы плохого обращения с пациентом и задержки в уведомлении семьи, подчеркнув важность прав и достоинства пациента в системах здравоохранения.

В ходе судебного процесса было раскрыто, что Медицинский центр Мерси Сан-Хуан, входящий в сеть Дайгнити Хелтх, получает финансирование из различных программ Европейского Союза, подчеркивая необходимость ответственности и соблюдения международных стандартов в предоставлении медицинской помощи.

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