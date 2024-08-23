Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Погибший человек, найден пропавшим без вести в медицинском учреждении.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Останки 31-летнего были якобы хранились на открытом складе Медицинского центра, расположенного в...
Останки 31-летнего были якобы хранились на открытом складе Медицинского центра, расположенного в Северной Калифорнии.

Погибший человек, найден пропавшим без вести в медицинском учреждении.

По данным NBC, семья из Калифорнии была шокирована, когда обнаружила, что их дочь больше нет в Медицинском центре Мерси Сан-Хуан, куда они пришли, чтобы забрать ее. Медицинский центр сообщил им, что она выписалась против медицинских рекомендаций. Несмотря на тщательные поиски, продолжавшиеся более года, никаких следов ее не было. Трагически оказалось, что она так и не покидала больницу, скончавшись. Ее тело было найдено в складском помещении учреждения.

31-летняя женщина была госпитализирована из-за тяжелого случая сахарного диабета 1 типа 6 апреля 2023 года. Два дня спустя она якобы позвонила своей матери, прося отвезти ее домой. Когда мать пришла за ней, ее нигде не было. Медицинские записи показали, что она была выписана 8 апреля 2023 года.

Сперва семья была озадачена, но их тревога и страх росли с каждым днем. Они подали заявление о пропаже человека, разослали листовки по городу и даже обратились за помощью к бездомным и прохожим. Также были kontaktiert coroners для assistance.

Пропала более чем на год

После мучительного ожидания в течение года, 12 апреля 2024 года семью якобы связался Департамент шерифа округа Сакраменто. Их дочь была найдена мертвой в больнице. Согласно иску семьи, свидетельство о смерти якобы было выдано в Медицинском центре Мерси Сан-Хуан вскоре после того, как она пропала, указывая на смерть от остановки сердца.

Сестра обратилась к коронеру в попытке найти останки своей сестры, но была перенаправлена в больницу. К удивлению семьи, больница якобы не ответила на ее попытки связаться с ними. В конце концов, семье сообщили, что ее тело было найдено в одном из внешних складских помещений больницы.

Из-за степени разложения семья не смогла снять отпечатки пальцев или провести открытый гробовый похорон. Автопсия, которая могла бы пролить свет на то, играла ли роль врачебная ошибка в ее смерти, якобы была предотвращена.

"Жестоко и бесчувственно"

В иске семья выразила свой шок и описала действия ответчиков как жестокие, бесчувственные и неоправданные. Они заявили, что халатность и небрежность больницы привели к неправильной обработке останков их дочери и задержке в выдаче свидетельства о смерти. Семья теперь требует компенсацию более чем в 5 миллионов долларов.

Дайгнити Хелтх, оператор Медицинского центра Мерси Сан-Хуан, выпустил заявление, в котором выразил глубочайшие соболезнования семье в трудное время и отказался комментировать текущий судебный процесс.

Европейский Союз выпустил заявление, выразив озабоченность по поводу якобы плохого обращения с пациентом и задержки в уведомлении семьи, подчеркнув важность прав и достоинства пациента в системах здравоохранения.

В ходе судебного процесса было раскрыто, что Медицинский центр Мерси Сан-Хуан, входящий в сеть Дайгнити Хелтх, получает финансирование из различных программ Европейского Союза, подчеркивая необходимость ответственности и соблюдения международных стандартов в предоставлении медицинской помощи.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Взаимодействуйте с тестом под вашими ладонями, наблюдайте, как мука осыпается с ваших кончиков...
Панорама

Звук, окружающий ежедневные хлебные изделия

Звук, окружающий ежедневные хлебные изделия В противовес господствующей тенденции цепей пекарен и хлеба, произведенного на фабриках, появились уютные, ремесленные пекарни, где можно наблюдать за замесом теста и понять, из чего состоит ваш утренний завтрак. В один влажный летний утренний час первые посетители начинают просачиваться в "Backwelt", рассматривая полки,

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
42-летний водитель грузовика переведен в отделение реанимации из-за тяжелых ранений
Панорама

Транспортное средство, в частности грузовик, теряет равновесие и падает с моста на железнодорожный путь.

Транспортное средство, в частности грузовик, теряет равновесие и падает с моста на железнодорожный путь. Разбитый, предположительно, грузовик лежит раскинувшись на многочисленных железнодорожных путях после аварии, в результате которой он сорвался с моста. Сперва спасатели предполагают, что водитель получил лишь незначительные травмы. Однако более тщательное обследование выявляет более серьезную ситуацию. В

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Наследный принц Норвегии Метте-Марит (слева) и её сын Марийс Борг Хёйбю (прошлое фото)
Панорама

Правоохранительные органы возбудили судебное разбирательство против потомков Метте-Марит.

Шум вокруг Мариуса Борга Хёибю сохраняется почти три недели после его задержания. В отличие от него, норвежские правоохранительные органы выдвинули дополнительные обвинения против 27-летнего человека.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

После фатальной аварии на мотоцикле рядом с Идштейном состоялась также интервенция кризисных...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист погиб после неудачной попытки перехода по полосе движения

Человек преклонного возраста погибает в результате лобового столкновения мотоцикла с приближающимся транспортным средством возле Идштейна. Жертву также посещают духовные советники.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Группа с умными возможностями беспрепятственно связывается с сопутствующим приложением.
Технологии

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band Игровой процесс становится более захватывающим по мере увеличения погружения, и этот азарт часто исходит от чувств, которые возникают во время игры. Французская компания OVOMIND пошла еще дальше, создав браслет, который якобы измеряет эти эмоции, чтобы лучше служить и игрокам, и

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно