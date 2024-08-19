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ПанорамаНовостиДТП на лодке

Погиб один человек, а шесть человек пропали без вести.

Мощные порывы ветра привели к опрокидыванию яхты недалеко от побережья Сицилии. По меньшей мере, есть подтвержденная информация о единой жертве. Говорится, что среди лиц, чья судьба пока неизвестна, находится известный британский IT-миллиардер.

 and  Hanna Hofmann
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Итальянский спасательный корабль в поиске пропавших без вести.
Итальянский спасательный корабль в поиске пропавших без вести.

Сложности во время неблагоприятных метеоусловий - Погиб один человек, а шесть человек пропали без вести.

В морской аварии у берегов Сицилии погиб человек, и шестеро людей все еще не найдены. Об этом сообщила итальянская береговая охрана в Портичелло, Палермо, немецкому агентству новостей. По данным британских СМИ, среди пропавших без вести находится технический предприниматель Майк Линч, предположительно являющийся владельцем роскошной яхты "Байезиан", затонувшей в этом инциденте.

Ранее итальянское новостное агентство ANSA сообщало, что сильный шторм с мощными ветрами опрокинул судно у берегов Портичелло на северном побережье Сицилии ранним утром. Изначально сообщалось о семи пропавших без вести людях, но later body was discovered in the water. Северное побережье Сицилии испытало сильный шторм с сильными ветрами на протяжении всей ночи.

На борту примерно 50-метровой яхты с британской регистрацией, по данным итальянской береговой охраны, находилось около 22 человек, в том числе 12 пассажиров и 10 членов экипажа. 15 человек были успешно спасены и доставлены на берег tanto береговой охраной, как и пожарной службой. Шесть человек, чья судьба неизвестна, включают четырех британских граждан, одного американца и одного канадца.

Рассказ немецкого капитана

Выжившие были переданы на борт другого судна под голландским флагом. Немецкий капитан рассказал итальянским СМИ: "Корабль начал крениться, и в течение нескольких минут он ушел под воду. Это произошло очень быстро".

Команды спасателей tanto береговой охраны, как и пожарной службы продолжают поиски шестерых пропавших без вести. В поисках участвуют четыре корабля и вертолет береговой охраны, а также команда водолазов пожарной службы. Остатки большой яхты лежат на дне океана на глубине 49 метров. Итальянские СМИ сообщают, что спасательные водолазы видели тела внутри кают через иллюминаторы.

Исчезнувший технический гигант

Часто называемый "Британским Биллом Гейтсом" в таблоидах своей страны, пропавший технический магнат Линч является сооснователем компании Autonomy. Компанию продали американскому конгломерату Hewlett Packard в 2011 году за £11 миллиардов (текущий €12,9 миллиардов). всего несколько недель назад Линча оправдали в США по делу о мошенничестве, связанном со сделкой Autonomy.

Свидетели описали хаотичные сцены в воде во время происшествия. Одна из выживших, британка по имени Шарлотта, рассказала свою историю газете "La Repubblica". Она рассказала, что на короткое время потеряла из виду свою годовалую дочь в воде, но смогла удержать ее на поверхности волн. "Все было окутано тьмой. Я не могла открыть глаза в воде. Я звала на помощь, но слышала только крики других людей".

Авария с яхтой у берегов Сицилии привела к исчезновению технического предпринимателя Майка Линча, одного из владельцев затонувшей яхты "Байезиан". Несмотря на усилия спасательных команд, в том числе четырех кораблей и вертолета береговой охраны, шестеро людей, в том числе Линч, все еще не найдены.

Итальянская береговая охрана объявила, что среди пропавших без вести находятся четыре британских гражданина, один американец и один канадец после аварии на яхте, в результате которой в воде было обнаружено тело и спасены 15 человек.

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