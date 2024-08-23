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"Подтверждено присутствие" - новорожденные панды в Берлинском зоопарке

И опять родились пanda esses в Берлинском зоопарке

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Ново́рождённый пандёнок подвергается измерениям в инкубаторе.
Ново́рождённый пандёнок подвергается измерениям в инкубаторе.

- "Подтверждено присутствие" - новорожденные панды в Берлинском зоопарке

Посмотрите на крошечные комочки счастья, меньшие, чем хомяк, и несомненно милые - новорожденные пандятки в Берлинском зоопарке появились на свет. Берлинский зоопарк объявил в четверг в 13:03 и 14:19, что панда-мама Мэн Мэн родила двух детенышей. В заявлении говорится: "Оба детеныша находятся в хорошем здравии и получают круглосуточный уход от своей матери и квалифицированной команды панд." Теперь остается только надеяться на первые критические дни.

Детеныши весят 169 граммов и 136 граммов и имеют длину около 14 сантиметров. Они почти голые, глухие, слепые и имеют розовую кожу - их характерную черно-белую шерсть они обретут позже.

"Я благодарен, что оба детеныша родились здоровыми," - сказал ветеринар и директор зоопарка д-р Андрас Книерием в пресс-релизе. "Новорожденные активны, и Мэн Мэн проявляет исключительную материнскую заботу - она нежно ухаживает за своими детенышами."

Тестирование гормонов каждые четыре часа

Эндокринолог дикой природы Йелла Ватерс из отдела репродуктивной биологии Института Leibniz по изучению зоопарков и дикой природы установила свой мобильный лаборатория в зоопарке 18 августа, ожидая рождения. Она наблюдала за несколькими родами гигантских панд и проводила тесты на гормоны в моче каждые четыре часа. Это позволило ей надежно предсказать окно рождения, сообщил зоопарк. "Ватерс снова точно угадала дату рождения," - добавил Книерием. Даже он, как он сказал, всегда удивляется, насколько далеко продвинулась гормональная наука.

Два профессионала из Базы панд в Чэнду, Китай, помогают зоопарку ухаживать за детенышами. Они очень опытны, так как ежегодно участвуют примерно в 20 родах, сообщил зоопарк. В сотрудничестве с командой зоопарка они проверяют инкубатор и следят за температурой детенышей, взвешивают и измеряют их - "как в родильном отделении берлинской больницы". Инкубатор был щедрым пожертвованием клиник DRK.

Период беременности 149 дней

Мэн Мэн была искусственно оплодотворена 26 марта. 11 августа были обнаружены два сердечных ритма ультразвуком - и всего через одиннадцать дней родились детеныши. Период беременности составил 149 дней, согласно зоопарку. Мэн Мэн и детеныши проведут первые дни в изолированной части вольера панд и не будут видны посетителям зоопарка. Отец панд Цзяо Цин, как это естественно в природе, не участвует в выращивании детенышей и может быть увиден посетителями в Саду панд.

Панды естественным образом рожают близнецов примерно в половине случаев, но выращивают только одного. В зоопарке Мэн Мэн поддерживают в выращивании обоих детенышей. Молоко панды очень богато энергией, и после рождения панда-детеныш является одним из самых быстрых растущих млекопитающих.

В 2019 году Мэн Мэн родила Пита и Пауля, которых любили посетители зоопарка, но они вернулись в Китай в конце прошлого года. Как и их родители, маленькие панды принадлежат Китайской Народной Республике, которая сдает их в аренду избранным странам в рамках "панд-дипломатии".

Согласно зоопарку, в природе насчитывается менее 2000 взрослых гигантских панд, поэтому каждый новый детеныш является важным вкладом в усилия по сохранению этого вида, находящегося под угрозой исчезновения.

Два других профессиональных ухаживающих за пандой из Базы панд в Чэнду, Китай, также круглосуточно ухаживают за новорожденными, ежегодно помогая более чем в 40 родах. Благодаря тестированию гормонов и мониторингу эндокринолог дикой природы Йелла Ватерс точно предсказала окно рождения.

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