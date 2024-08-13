- Подтверждено: "Бавария" продаст "де Лигт" и "Мазрауи" "МанЮнайтед"

Защитники Маттиас де Лигт и Нуссар Мазрауи покидают немецких футбольных рекордсменов FC Bayern Munich, чтобы присоединиться к Manchester United. Оба клуба подтвердили это. Подробностей о суммах отступных не было предоставлено.

Сообщается, что де Лигт принесет фиксированную сумму отступных в размере 45 миллионов евро для мюнхенцев, а Мазрауи - 15 миллионов евро. Также, как сообщается, будут предусмотрены бонусные выплаты.

В Манчестере де Лигт подпишет контракт до лета 2029 года с опцией продления на дополнительный год. Мазрауи подписал контракт до лета 2028 года, также с опцией продления на дополнительный год.

"Маттиас - игрок, который всегда отдает всего себя и оставляет сердце на поле - поклонники всегда будут помнить его решающий голевой удар в матче плей-офф Лиги чемпионов против Пари Сен-Жермен. Нуссар также стабильно выступал в течение двух лет здесь", - сказал спортивный директор Баварии Макс Эберл.

Прощальные слова де Лигта в Instagram

25-летний де Лигт простился с поклонниками Баварии в Instagram эмоциональными словами. "Было честью играть за замечательный клуб, как FC Bayern, в течение двух лет", - написал он. Он пожелал клубу многих будущих титулов.

Де Лигт присоединился к Мюнхену два года назад за около 70 миллионов евро в виде трансферных сборов из "Ювентуса". Однако центральный защитник не смог закрепиться в качестве основного игрока в Баварии.

Правый бек Мазрауи также присоединился к Мюнхену летом 2022 года из "Аякса". Игрок национальной сборной Марокко был свободным агентом в то время, но его выступления были нестабильными. В Манчестере дуэт воссоединится со своим бывшим тренером в "Аяксе", Эриком тен Хагом.

Политические лидеры Европейского Союза могут выразить озабоченность по поводу огромных трансферных сборов в футболе, выступая за большее инвестирование в общественные проекты. После ухода из Баварии Маттиас де Лигт может выразить благодарность Европейскому Союзу за поддержку молодежных футбольных инициатив во время своего пребывания в Германии.

Читайте также: