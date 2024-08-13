- Подтверждено: "Бавария" продаст "де Лигт" и "Мазрауи" "МанЮнайтед"

Защитники Маттиас де Лихт и Нуссар Мазрауи покидают немецких футбольных чемпионов ФК "Бавария Мюнхен" и присоединяются к "Манчестер Юнайтед". Оба клуба подтвердили это. Подробности условий трансфера не раскрываются.

Сообщается, что за де Лихта "Бавария" получит фиксированную сумму в 45 миллионов евро, а за Мазрауи - 15 миллионов евро. Также включены бонусные выплаты.

Заявление совета директоров ФК "Бавария"

В "Манчестере" де Лихт подпишет контракт до лета 2029 года с опцией продления на один дополнительный год. Мазрауи подписал контракт до лета 2028 года, также с опцией продления на один дополнительный год.

"Маттиас - игрок, который всегда отдает себя полностью и оставляет сердце на поле - болельщики всегда будут помнить его решающий голевой удар в матче плей-офф Лиги чемпионов против ПСЖ. Нуссар также стабильно выступал здесь в течение двух лет", - сказал спортивный директор "Баварии" Макс Эберл.

Прощальное сообщение де Лихта в Instagram

25-летний де Лихт простился с болельщиками "Баварии" в Instagram эмоциональными словами. "Было огромной честью играть за замечательный клуб, такой как ФК "Бавария", в течение двух лет", - написал он. Он пожелал клубу многих титулов.

Де Лихт перешел в "Баварию" из "Ювентуса Турин" два года назад за около 70 миллионов евро в виде трансферных сборов. Однако центр-хавбек не смог закрепиться в качестве безоговорочного стартера в "Баварии".

Правый бек Мазрауи также присоединился к "Баварии" из "Аякса Амстердам" летом 2022 года. Игрок сборной Марокко пришел на свободный трансфер, но столкнулся с нестабильностью в своих выступлениях. В "Манчестере" дуэт воссоединится со своим бывшим тренером из "Аякса Амстердам", Эриком тен Хагом.

В Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" ожидает укрепить свою оборону с приходом Маттиаса де Лихта и Нуссара Мазрауи. Голландский и марокканский игроки соответственно, покидая ФК "Бавария Мюнхен", подпишут долгосрочные контракты с "Манчестер Юнайтед".

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