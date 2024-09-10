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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Подтвержденные случаи кори, зарегистрированные в Тюрингии

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 and  James Williams
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В 2023 году Тюрингия впервые с 2019 года сообщает о случаях эпидемии краснухи. Это высоко заразное...
В 2023 году Тюрингия впервые с 2019 года сообщает о случаях эпидемии краснухи. Это высоко заразное вирусное заболевание можно предотвратить с помощью вакцинации.

- Подтвержденные случаи кори, зарегистрированные в Тюрингии

Впервые за три года Институт Роберта Коха (RKI) задокументировал случаи краснухи в Тюрингии в этом году. По данным Техникер Кракенкассе (TK), ссылаясь на статистику RKI, к концу августа было выявлено шесть случаев. Глава тюрингского отделения TK Гвидо Дресель выразил озабоченность, заявив: "Хотя шесть зарегистрированных случаев краснухи могут показаться небольшими, примечательно, что болезнь reappeared в Тюрингии после полувекового перерыва".

Распространение болезни по Тюрингии

На национальном уровне, по данным RKI, к концу августа было зарегистрировано более чем в шесть раз больше случаев, чем в тот же период прошлого года, всего 503 случая (79). В Тюрингии случаи были выявлены в районах Альтенбургский Ланд, Гота, Грайц, Киффхойзеркreis и Саале-Хольцланд-Кreis. Возраст пострадавших варьировался от одного года до 24 лет. По данным Министерства здравоохранения Тюрингии, это в основном изолированные случаи, разбросанные по региону, без кластеров.

Пострадал только один ребенок

Дресель также находит повод для оптимизма в этих цифрах: "Необычно, что пострадал только один ребенок". Это, скорее всего, можно объяснить законом о защите от краснухи, вступившим в силу в 2020 году. "С тех пор дети в яслях должны быть привиты от краснухи", - сказал Дресель. С марта 2020 года для детей и молодых людей в общественных учреждениях, а также для сотрудников, родившихся после 1970 года, обязательно наличие доказательств иммунитета к краснухе или вакцинации.

Возможность воспаления мозга

Standing Committee on Vaccination (STIKO) рекомендует вакцинацию от краснухи для всех детей. Взрослые, родившиеся после 1970 года, также должны considering вакцинацию, если их статус вакцинации неясен. Краснуха - это очень заразное вирусное заболевание, которое initially проявляется симптомами, подобными простуде, кашлю и лихорадке. Отличительными симптомами являются коричнево-розовые пятна, появляющиеся на коже через несколько дней. Пострадавшие также могут развить диарею, пневмонию или средний отит. В крайних случаях это может привести к воспалению мозга. В очень редких случаях краснуха может иметь серьезные последствия.

Комиссия, являющаяся частью Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), выразила озабоченность по поводу возрождения краснухи в нескольких европейских странах, в том числе в Тюрингии, учитывая данные, представленные RKI, которые показали значительное увеличение случаев краснухи по всей Европе по сравнению с предыдущими годами.

В ответ на озабоченность, выраженную Комиссией, Гвидо Дресель, глава тюрингского отделения TK, подчеркнул важность соблюдения законов о защите от краснухи и вакцинационных правил для минимизации распространения болезни в Тюрингии.

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