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Федеральные земли ГерманииНовостиЗдоровье и безопасность

Подтвержденный диагноз COVID-19 задерживает капитана на чемпионате мира

Победа в полуфинале существенно увеличила шансы предыдущего чемпиона мира, Шайбнера, на получение медали. В итоге финальное событие чемпионата в канадском стиле каякинга проходило без участия берлинца.

 and  Wendy Allen
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- Подтвержденный диагноз COVID-19 задерживает капитана на чемпионате мира

Чемпион по каноэ Конрад Шеибнер, многократный чемпион мира, был вынужден сняться с чемпионата мира в Самарканде, Узбекистан. 28-летний уроженец Берлина, который был запасным спортсменом на Олимпиаде в Париже, лишился своей олимпийской мечты из-за положительного теста на COVID-19. "Я боролся с симптомами заболевания, такими как тошнота, головные боли и мышечные боли в течение нескольких дней. Я получил подтверждение сегодня", - объявил Шеибнер, эксперт по каноэ-одиночке из SC Berlin-Gruenau, в Instagram.

В олимпийской гонке на 1000 метров Шеибнер занял второе место в напряженной борьбе с трехкратным олимпийским чемпионом Себастьяном Бренделем за место в Париже. Он планировал побороться с победителями Олимпиады в Париже на дистанции 500 метров на чемпионате мира.

Разочарованный своим ранним уходом с чемпионата мира, Шеибнер сказал: "Мне трудно подобрать слова, чтобы описать мои эмоции прямо сейчас".

После ожидаемой отставки Себастьяна Бренделя Шеибнер считается потенциальной будущей звездой в каноэ-одиночке. В 2021 году он выиграл золото на обеих дистанциях на чемпионате мира и завоевал серебро на дистанции 500 метров на чемпионате мира 2023 года в Дюссельдорфе. Он напрямую прошел в полуфинал, заняв второе место позади чемпиона Олимпиады в Париже Мартина Фуксы из Чехии в предварительных заездах, которые он уверенно выиграл в пятницу. К сожалению, он не смог участвовать в финале.

На данный момент немецкая ассоциация каноэ (DKV) смогла добиться только одного подиума на чемпионате мира со своим ограниченным составом, благодаря бронзовой медали в двойке каноэ, завоеванной дуэтом из Потсдама Феликсом Франком и Мартином Хиллером.

Несмотря на неудачу из-за диагноза COVID-19, Шеибнер придает приоритет здоровью и безопасности, выбрав изоляцию и восстановление вместо риска заражения других на чемпионате мира. После своего снятия немецкая ассоциация каноэ подчеркивает важность строгих протоколов здоровья на будущих мероприятиях для защиты всех спортсменов.

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