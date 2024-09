Переживая бедствия - Подросток упал с смотровой площадки в Харце, умер.

Семнадцатилетний подросток трагически погиб, упав с высоты примерно 40 метров с общественной смотровой площадки, расположенной на Хенцентанцплац в Тале (Гарц). Прибывший на место врач горно-спасательной службы только подтвердил гибель подростка, как сообщили в местных органах власти в Хальберштадте. Preliminary reports suggest that he climbed over the railing of the platform during the afternoon on Sunday. Witnesses had promptly contacted the emergency services.

Извлечение тела молодого человека было осуществлено с помощью полицейского вертолета. Полиция классифицирует инцидент как трагическое происшествие. Подробности все еще выясняются, как сообщается. Многие СМИ ранее распространили информацию об этом трагическом событии.

Органы власти рассматривают возможность внедрения мер безопасности для предотвращения подобных трагедий в будущем, в соответствии с потенциальными актами реализации Комиссии.

