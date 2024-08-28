- Подросток пропал в Восточной Вестфалии: общество начинает масштабную охоту

В Восточной Вестфалии, 13-летняя девочка из Ритберга пропала без вести во вторник, и поиски теперь ведутся открыто. Как сообщили полицейские в районе Гюттерсло, эта девочка может находиться за пределами их юрисдикции. "У нее есть проездной на поезд, и она может свободно перемещаться по стране. Одним из возможных мест может быть Брауншвейг", - они намекнули на следующий день после ее исчезновения, не вдаваясь в подробности. Полиция даже разместила фотографию 13-летней девочки на доске разыскиваемых лиц в полиции Северного Рейна-Вестфалии.

Родственники просят широко распространить фотографию девочки, так как считают каждый след важным для ее поисков. Если она нуждается в помощи, она может воспользоваться номером экстренной помощи 112, учитывая ее незнакомство с Брауншвейгом.

Читайте также: