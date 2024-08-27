- Подросток признан виновным в убийстве <unk> отклонена апелляция

15-летний подросток, отбывающий срок в виде восьми с половиной лет в воспитательном учреждении за якобы убийство одноклассника в Нижней Франконии, отказался от апелляции. По словам его адвоката, это решение было принято по просьбе самого подростка и его опекунов. Ранее об этом сообщали различные СМИ.

Во время судебного процесса в ювенальном отделе Регионального суда Вюрцбурга его защита выступала за признание виновным в неосторожном убийстве и назначение шестилетнего срока в воспитательном учреждении. Даже с таким приговором, срок был бы оправдан, добавил его адвокат, ссылаясь на отказ от апелляции.

В настоящее время подросток больше заинтересован в достижении closure и работе над своей реабилитацией, чем в продолжении оспаривания приговора, сказал его адвокат. Сторона обвинения не подавала апелляцию на приговор от 5 августа.

Немецкий подсудимый признался в закрытом судебном заседании, что в сентябре прошлого года, будучи 14-летним подростком, он застрелил одноклассника того же возраста на территории школы в Lohr am Main, Нижняя Франкония. Однако он утверждал, что это не было преднамеренным.

Подросток из Германии в настоящее время больше заинтересован в достижении closure и работе над своей реабилитацией, чем в апелляции приговора. Его акт убийства произошел на территории школы в Lohr am Main, Нижняя Франкония.

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