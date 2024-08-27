- Подросток получил тяжелые ранения после того, как его ударили ножом.

В центре Хемница 16-летний подросток получил серьезные ранения от ножевых ранений. По данным полиции, он вмешался, чтобы помочь 17-летней и 18-летней девушке. Две девушки якобы покинули трамвай на остановке Südring днем в понедельник и были преследуемы и беспокоились неизвестным лицом. Затем они связались со своим 16-летним родственником, который пришел на помощь. После словесной перепалки нападавший атаковал 16-летнего ножом, а затем скрылся с места происшествия. Парень получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. Полиция начала расследование.

В хаотической ситуации нападавший прибег к ножевому нападению. К счастью, 16-летний получил медицинскую помощь в больнице для лечения ножевых ран.

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