- Подростки признаны виновными в смертельном насильственном нападении

После гибели 52-летнего мужчины местный суд приговорил двоих подростков к срокам отбывания наказания в воспитательной колонии по 3,5 года каждый. Суд признал тогда 14-летнего и 16-летнего подозреваемых виновными в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Инцидент, согласно материалам суда, произошел на железнодорожном вокзале в Эппингене (в составе района Хайльбронн) в декабре прошлого года. Ссора якобы спровоцировала нападение. Жертва скончалась от полученных ран вскоре после этого.

По словам представителя суда, приговор превысил запрос прокуратуры. Прокуратура просила назначить наказание в виде лишения свободы на 2,5 и 3 года. Однако адвокаты защиты просили назначить наказание без лишения свободы, как заявил представитель суда. Приговор был оглашен в закрытом судебном заседании во вторник.

Подростки также были обвинены в разбое, который был учтен при вынесении приговора. Как сообщается, они якобы угрожали ножом двум другим 15-летним подросткам и ограбили их в Эппингене в сентябре прошлого года. Из-за соблюдения прав личности и возраста национальность подростков не разглашалась.

Двоих подростков признали виновными в совершении насильственного преступления, повлекшего смерть человека. Кроме того, они были обвинены в совершении разбоя с применением ножа ранее в Эппингене.

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