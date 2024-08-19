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Федеральные земли ГерманииНовостиНеделя

Подростки, использующие менее смертоносные огнестрельные оружия, помогают правоохранительным органам.

Молодёжь демонстрировала оружие на атрибутах новейшей станции в воскресенье, что привело к вмешательству полиции на железнодорожном вокзале в городе. В итоге, 32-летний человек добровольно сдал нож, ученик, о нем, 12-сантиметровое лезвие.

 and  Lauren Adams
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Двух молодых людей заметили с оружием на железнодорожном вокзале Ноймюнстер.
Двух молодых людей заметили с оружием на железнодорожном вокзале Ноймюнстер.

- Подростки, использующие менее смертоносные огнестрельные оружия, помогают правоохранительным органам.

Двое подростков вызвали реакцию Федеральной полиции в Ноймюнстере своими пневматическими пистолетами. Двое, 14 и 16 лет, находились на станции с молодежной группой в воскресенье, когда кто-то проходящий мимо заметил, как они играют с оружием. По словам представителя Федеральной полиции в Фленсбурге, это и стало причиной их вмешательства.

Четыре федеральных полицейских отреагировали с оружием наизготовку, приказав подросткам поднять руки. После проверки их рюкзаков полицейские обнаружили два пневматических пистолета. Эти игрушечные пистолеты были конфискованы, и связь была установлена с их опекунами.

В тот же день в вестибюле станции был задержан мужчина, который тут же повернулся и вытащил нож. Полицейские потребовали, чтобы он бросил нож, длина которого составляла 12 сантиметров. Нож был конфискован, и мужчина, а также двое подростков теперь обвиняются в нарушении законодательства о ношении оружия.

Встреча подростков с властями произошла в воскресенье, когда они находились на станции с молодежной группой. На следующий день произошло еще одно происшествие, в ходе которого мужчина был задержан в вестибюле станции и обвинен в ношении ножа.

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