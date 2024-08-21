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Федеральные земли ГерманииНовостиОбучение на полный рабочий день

Подробные предпосылки для начала обучения в школе

Чему должен поспособствовать современный школьный распорядок и атрибутикаوفي?

 and  James Williams
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Следующей неделе Rhineland-Palatinate будет отмечать начало нового академического года после летних...
Следующей неделе Rhineland-Palatinate будет отмечать начало нового академического года после летних каникул. Полный список включает в себя учащихся, родителей и союзы педагогов.

- Подробные предпосылки для начала обучения в школе

Ученики, родители и профсоюзы имеют длинный список требований после летних каникул, в том числе больше школ, улучшенные цифровые соединения, интенсивные уроки немецкого языка и регулярные темы в классе. Обеспечение достаточного количества учителей, школьных психологов и социальных работников является критически важным для нового учебного года, начинающегося в понедельник в Рейнланд-Пфальце.

Цифровое обучение по-прежнему представляет собой вызов

Многие школы в штате устаревшие и имеют унылую атмосферу, согласно представителю студенческого совета штата. Кроме того, некоторые школы в Рейнланд-Пфальце не имеют доступа к интернету или имеют плохое подключение, что делает цифровую работу особенно сложной.

Перегруженные социальные работники школ

Существует нехватка социальных работников школ, которые часто заботятся о нескольких школах одновременно. Это означает, что у них меньше времени, чтобы сосредоточиться на индивидуальных школах, особенно в напряженные периоды, такие как экзамены. Школьные психологи также важны.

Школы должны обращаться к будущим тревогам

Ученики сталкиваются с ежедневными заботами о проблемах, таких как изменение климата и война, что вызывает у многих молодых людей страх перед будущим. Школы должны предоставить поддерживающую среду и помочь подготовить детей и молодежь к будущему через обучение в классе, предложил представитель.

Улучшение навыков немецкого языка

Наибольшим вызовом является плохое владение немецким языком среди учеников начальной и средней школы с разными стандартами в разных регионах. Оба учителя и ученики сталкиваются с этими языковыми барьерами, отметил представитель.

Больше мужчин-учителей в начальных школах

Поднимаются опасения по поводу растущей беспокойства в переполненных классах. Это могло бы быть решено путем увеличения числа мужчин-учителей, что потребует сделать профессию, обучение и оплату более привлекательными.

Нехватка учителей в математике, физике, ИКТ, специальном образовании

Существует значительная нехватка учителей в математике, физике, ИКТ и специальном образовании. Дополнительные учителя необходимы для внедрения всеобъемлющей программы полного дня с педагогической поддержкой. Цифровые ресурсы в школах штата сильно различаются.

Больше обязательств по расширению программ полного дня

Профсоюз образования и науки (GEW) также требует большей приверженности расширению программ полного дня в Рейнланд-Пфальце. "Мы не видим достаточной приверженности, и кажется, что все, кто вовлечены в образование, не полностью осознают масштаб этой потребности", - объяснил совет профсоюза. К августу 2026 года нынешнее количество школ полного дня и мест не будет достаточно, чтобы соответствовать правовым требованиям и потребностям семей.

Нет заполнения пробелов неподготовленным персоналом

Больше персонала, в том числе для покрытия отсутствия учителей, должен быть предоставлен для поддержки мультипрофессиональных команд. Школам нужна настоящая мультипрофессиональность от педагогических профессионалов. "Мы не должны заполнять пробелы неподготовленным персоналом", - требует GEW.

Современные школы нуждаются в больших рабочих зонах, зонах отдыха, небольших групповых пространствах, командных комнатах и ​​классах для всего класса. Без этого разнообразные методы обучения и индивидуализированное обучение становятся сложными. Новое руководство по школьному зданию - это хорошее начало. Однако в стране ежегодно строится лишь немногие новые школы. Ремонт почти 1500 существующих зданий для современного обучения с различными группами обучения является настоящим вызовом.

Рассмотрение полной занятости в школах для лучшей поддержкиВ связи с нехваткой учителей в различных предметах, внедрение полной занятости в школах могло бы облегчить бремя учителей и гарантировать последовательное обучение для учеников.

Полные школы могут решить языковые различияДля эффективного решения различий в языковых навыках среди учеников, внедрение полных школ могло бы предоставить более последовательное и интенсивное обучение немецкому языку, в конечном итоге снизив языковые барьеры.

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