Подробности о подъеме этого паралимпийского спортсмена к звездному статусу и дружбе с Юргеном Клоппом здесь.

После подписания контракта Цызы произошел серьезный откат, когда столкновение с вратарем во время последней любительской игры привело к травме колена. К сожалению, медицинская помощь прибыла слишком поздно, что привело к постоянному ущербу ниже колена, потребовавшему ампутации.

Говоря с CNN Sport Патрик Снелл, Цызы поделился своей эмоциональной историей. "К сожалению, медицинская помощь пришла слишком поздно. В результате все ниже колена перестало функционировать, и они вынуждены были ампутировать," - сказал он.

Мечты спортсмена о профессиональном футболе рухнули, погрузив его в отчаяние. "Я стал суицидальным. Несмотря на мое горячее желание стать профессиональным футболистом, моя судьба, моя страсть - теперь у меня была только одна страсть: положить конец своей жизни," - признался он.

После того, как медсестра вмешалась и предотвратила его попытку самоубийства, Цызы начал видеть проблеск надежды. Он направил свою страсть в новое русло, сказав: "Я снова мог излить всю свою страсть в правильное занятие, и в результате я вышел из этого темного периода."

Всего через шесть месяцев после ампутации Цызы поразил всех, завоевав немецкий титул в беге на 100 метров и в длину в категории F42/44. Он представлял свою страну на Паралимпиадах 2004, 2008 и 2012 годов, завоевав семь медалей, в том числе четыре золотые, в паралимпийских видах спорта как спринтер и прыгун в длину.

Неожиданная дружба и невероятное спортивное путешествие

Цызы приписывает свою паралимпийскую карьеру побуждению друга. "Он спросил меня: 'Почему ты хочешь стать футболистом в первую очередь?' Я ответил: 'Чтобы войти в стадион, полный 80 000 болельщиков, кричащих мое имя после того, как я забиваю гол.' Это чувство и привело меня к этому," - объяснил он.

Его друг показал ему документальный фильм о Паралимпиаде 1992 года в Барселоне, полный шума толпы и людей, кричащих. Заинтригованный, Цызы сказал: "Вау, я хочу быть там." Это была дверь, открывшая новые возможности для него.

Неожиданная дружба с бывшим главным тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом, который в то время был главным тренером немецкой футбольной команды Майнц 05, еще больше подтолкнула Цызу к его новой мечте стать пара-атлетом.

"Он услышал мою историю и решил поддержать меня, обеспечив меня лучшей протезной ногой для будущего," - вспоминает Цызы.

После участия в трех подряд Паралимпиадах Цызы временно ушел из спорта на пять лет, посвятив время оказанию помощи в предоставлении протезов 90 нуждающимся. В Новой Зеландии он снова загорелся любовью к бадминтону, в итоге представляя новозеландцев на этих Паралимпийских играх.

"Представьте себе, я взял ракетку всего 2,5 года назад и не имел idea, как ею пользоваться," - поделился он.

На этих Паралимпийских играх Клопп, который ушел с поста главного тренера Ливерпуля, наблюдал за ним с трибун, поддерживая своего друга. Несмотря на поражение от британца Дэниэла Бетхелла, пара сохранила свой радостный дух.

"Он поддерживает мою миссию открывать двери для других, вот почему он пришел," - сказал Цызы.

Сам Клопп добавил: "Было замечательно наблюдать за ним, и стоя рядом с его замечательной женой Еленой, у нас у обоих на глазах были слезы, потому что я понимаю, что спорт - это о результате и победе, но в этой истории есть намного больше," - как сообщает Olympics.com.

Несмотря на ампутацию, любовь Цызы к спорту не угасла. Он нашел новое направление в паралимпийских видах спорта, соревнуясь в беге на 100 метров и в длину после ампутации.

Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, который в то время был главным тренером немецкой футбольной команды Майнц 05, выразил свою поддержку, предоставив Цызе лучшую протезную ногу для будущих спортивных достижений.

Читайте также: