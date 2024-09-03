- Подозреваемые в незаконном приобретении кельтского золота: три человека из MV столкнулись с обвинениями

Три года назад в музее кельтской и римской культуры в Верхней Баварии было совершено хищение почти 4-килограммового золотого сокровища кельтов, которое находилось в двух витринах. Теперь четверо мужчин в возрасте от 43 до 51 года предстанут перед судом по обвинению в этом преступлении. Трое из них родом из Мекленбурга-Передней Померании, один из них якобы был главным заговорщиком.

По данным прокуратуры Инголштадта, они обвиняются в том, что в ноябре 2022 года проникли в музей, используя мощные режущие инструменты, и похитили выставленные золотые реликвии кельтов. Об этом первоначально сообщала "Augsburger Allgemeine".

Большая часть кельтского сокровища все еще не найдена

Оцененная стоимость похищенных 500 монет составляет примерно 1,5 миллиона евро. Эта коллекция кельтских монет, найденная в Манчинге в 1999 году, считалась самым большим открытием золотых монет кельтов века и была гордостью музея. На данный момент большая часть этого почти 2100-летнего сокровища все еще не найдена. Похоже, что многие ценные и исторически значимые монеты были расплавлены. Четверо мужчин, вовлеченных в это дело, пока не ответили на обвинения, как сообщает прокуратура.

Обвинительное заключение еще не принято к рассмотрению в главном судебном процессе. Представитель суда Инголштадта сообщил, что дата суда еще не назначена. Это дело поручено первой уголовной палате под руководством судьи Конрада Кliegla, который также является вице-президентом регионального суда и в настоящее время ведет еще одно дело об убийстве. Ранее сообщалось, что судебный процесс может начаться 21 января 2025 года, согласно "Augsburger Allgemeine".

Исторически важные монеты расплавлены

Подозреваемые были арестованы в июле 2023 года и с тех пор находятся в заключении. 47-летний житель Шверина идентифицирован как главный преступник.

Золотые фрагменты были найдены у одного из мужчин. По данным прокуратуры, эти золотые фрагменты составляют примерно 500 граммов из 3,74-килограммового сокровища. Анализ этих фрагментов показал, что около 70 древних монет были расплавлены в них. Остальные монеты все еще считаются пропавшими без вести.

Чтобы не быть обнаруженными, подозреваемые якобы перерезали волоконно-оптические кабели на узле сети Telekom в Манчинге с помощью кусачек и бокорезов, чтобы вывести из строя систему сигнализации музея. В результате интернет- и телефонные соединения были кратковременно прерваны в более чем 13 000 домохозяйств, а 14 базовых станций мобильной связи вышли из строя.

Затем, согласно обвинению, двое из них в течение часа ждали, чтобы увидеть, сработает ли сигнализация, прежде чем разбить боковой вход музея ломом. Двое других обеспечивали безопасность снаружи.

Обвинение: 30 дополнительных ограблений

Прокуратура обвиняет подозреваемых в совершении еще 30 серьезных краж, в том числе взломов супермаркетов, лицензионных офисов, фаст-фудов и бензоколонок в Германии и Австрии с 2014 по 2022 год.

Общий ущерб, в том числе золотой клад, оценивается примерно в 2,2 миллиона евро. Прокуратура требует конфискацию таких активов у преступников. Срок давности по делам прошлых лет истек, как подтвердил представитель.

После ареста мужчин были обысканы несколько объектов в Платте возле Шверина. Обвинения основаны на доказательствах, собранных во время этих обысков, в том числе на следах ДНК, отпечатках пальцев, следах инструментов, информации от прослушивания телефонов и анализа сотовых телефонов, финансовых расследованиях и свидетельских показаниях.

Профессиональный метод

Согласно обвинению, подозреваемые действовали с большой точностью, оставляя минимум улик. Обвиняемые, вооруженные ломами, углошлифовальными машинами и другими инструментами, якобы вмешивались в коммутационные шкафы или здания в Манчинге и устанавливали помехи для препятствования радио-соединениям.

Затем они силой проникали на целевой объект и долбили - иногда часами - в сейфы и банкоматы. Другие подозреваемые обеспечивали безопасность снаружи, поддерживая радиосвязь с теми, кто был внутри. Во время преступления они надевали темные полноразмерные костюмы и черные балаклавы.

Золотое сокровище кельтов было похищено из музея кельтской и римской культуры в Верхней Баварии, в частности, в Манчинге. Несмотря на арест и обвинение четверых мужчин, значительная часть почти 2100-летнего сокровища все еще пропала без вести в Баварии.

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