Северный Рейн-Вестфалия - Подозреваемые в бомбардировках: казармы и 10 000 человек без питьевой воды

Врачи предупреждают после обнаружения перерезанного забора у водонапорной башни в Меркирхене, Северный Рейн-Вестфалия, рекомендуя воздержаться от использования воды. Около 10 000 человек, в том числе военная база Меркирхена, подвержены риску, согласно заявлению на сайте города в районе Эузирхен. Расследование возможного загрязнения воды продолжается утром в пятницу.

Ранее город объявил поздно вечером в четверг, что тестирование будет завершено в течение нескольких часов. Вода могла быть опасной для здоровья. Это предупреждение также связано с недавними инцидентами на военной базе в Кёльне.

В Кёльне военная база Вahn была закрыта в среду - подозревали, что водоснабжение могло быть подорвано. В заборе, ведущем к водопроводу базы, была найдена дыра, и военные сообщили об "аномальных значениях воды" и инициировали дальнейшее расследование.

В Меркирхене и окрестностях нет питьевой воды

В Меркирхене в четверг днем было обнаружено, что забор у водонапорной башни перерезан. "Из-за несанкционированного доступа к системе питьевой воды города Меркирхена возможно здоровье-опасное загрязнение питьевой воды", - говорится в сообщении. До дальнейшего уведомления воду из крана не следует пить, принимать душ или готовить еду. По словам города, воду из этого резервуара получают также места Стернпт, Роггендорф, Брайтенбентен, Вайсенбруннен и Денрат.

После обнаружения перерезанного забора у водонапорной башни в Меркирхене расследование продолжается, чтобы определить, были ли также затронуты другие источники, такие как районы Стернпт, Роггендорф, Брайтенбентен, Вайсенбруннен и Денрат, а также ближайшая военная база Меркирхена. Другие районы и объекты, такие как военная база Кёльна и военная база Вahn, также испытывали подобные случаи подозрительного саботажа и загрязнения, требующие тщательного расследования.

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