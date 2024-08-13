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Федеральные земли ГерманииНовостиНаружный бассейн

Подозреваемый задержан за непристойные прикосновения.

От бассейна до заключения: 20-летнего задержали за якобы непристойное поведение с двумя девочками в бассейне

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Развертывание полиции из-за не.design. Touch - Подозреваемый в заключении
Развертывание полиции из-за не.design. Touch - Подозреваемый в заключении

- Подозреваемый задержан за непристойные прикосновения.

20-летний молодой человек был взят под задержание за якобы неподобающие прикосновения к двум девочкам в общественном бассейне в Вильрихе, Нижний Рейн. 15-летние девочки якобы сообщили полиции, что мужчина прикасался к ним в интимной зоне над купальниками и в другом случае - к обеим грудям. Девочки затем сообщили спасателю, который удерживал подозреваемого до прибытия полиции, как указано в сообщении вторника.

Тем же понедельником днем произошло еще одно происшествие в том же бассейне: 13-летняя девочка сообщила, что к ней дважды прикасались неподобающим образом в интимной зоне мужчина в бассейне. Девочка позже опознала мужчину, который оказался 43-летним. Он отрицал обвинения, но был освобожден полицией на месте после консультации с прокуратурой. Расследование продолжается.

После тревожных инцидентов внешний бассейн принял решение усилить меры безопасности, увеличив количество спасателей и введя строгие правила. Посетители заметили изменения, оценив улучшенные меры безопасности вокруг открытого бассейна.

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