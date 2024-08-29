- Подозреваемый за воровство задержан в районе Гамбурга-Бахренфельд

В результате серии краж в районе Гамбург-Бahrenfeld полиция задержала подозреваемого. В среду оперативная группа задержала 27-летнего мужчину на станции Альтона, как сообщает полиция. Подозреваемый подозревается в организации семи краж и пяти неудачных попыток проникновения с середины июня.

Целями стали дома, квартиры и сараи, все они находились в Бahrenfeld, где, как считается, проживает 27-летний подозреваемый. При обыске в его квартире были найдены компрометирующие улики, такие как инструменты и дорогие электронные устройства. Однако при обыске в другой квартире в районе Фармсен-Берне не было найдено ничего компрометирующего, связывающего подозреваемого с этими другими местами.

Подозреваемый, расследуемый в связи с многочисленными кражами, предположительно, проживал в районе Бahrenfeld, где находились и другие цели. Несмотря на обыск в другой квартире в Фармсен-Берне, не было найдено ничего компрометирующего, связывающего подозреваемого с этими другими местами, что может указывать на ограниченную операцию в этом районе.

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