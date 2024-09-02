- Подозреваемый выпустил выстрелы в атмосферу после инцидента с колокольчиком.

В ответ на неудачную шутку мужчина из Мaintала, конкретнее из района Main-Kinzig, обвиняется в покидании жилого дома и стрельбе в воздух. Как заявили представители властей, они получили сообщения о звуках выстрелов, доносившихся с парковки торгового заведения в пятницу вечером. Прибыв на место, они, по-видимому, получили информацию от очевидцев.

При встрече с предполагаемым стрелком его якобы обвинили в подходе к группе в шутку, но он отрицал стрельбу. Тем не менее, гильзы были найдены и собраны на месте преступления, как сообщает полиция.

Инцидент на парковке торгового заведения вызвал опасения по поводу возможной криминальной деятельности. Несмотря на его отрицание, наличие гильз на месте преступления явно указывает на причастность к преступлению, связанному со стрельбой.

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