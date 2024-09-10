- Подозреваемый в убийстве найден безжизненным у себя дома.

По прибытии на место происшествия в Rottenburg, районе Ландсхут в Нижней Баварии, правоохранительные органы задержали 49-летнего подозреваемого в убийстве. Мужчина, знакомый с 64-летней жертвой, был помещен под стражу, подтвердил представитель правоохранительных органов. Представитель отказался комментировать возможные мотивы или улики, ссылаясь на продолжающееся расследование.

Распахнутая входная дверь открыла доступ к месту преступления

В понедельник следователи обнаружили тело 64-летнего мужчины в подъезде его дома в Rottenburg. Первоначально они расследовали возможный наезд на пешехода после обнаружения поврежденного садового забора поблизости. Увидев открытую входную дверь, они вошли внутрь.

На теле были обнаружены многочисленные глубокие колотые и травмы головы. В результате предварительных опросов соседей появились потенциальные подозреваемые. Позже в тот же день полиция провела обыск в квартире 49-летнего мужчины в Rottenburg и задержала его. Суд санкционировал его содержание под стражей на следующий день. Расследование по данному делу продолжается.

По мере дальнейшего расследования следователи оказались в коридоре дома, окруженные леденящими душу воспоминаниями своей предыдущей находки. Тело жертвы было обнаружено поблизости, свидетельствующее о жестоком нападении.

Читайте также: