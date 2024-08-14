- Подозреваемый в поджоге: 28-летний подозреваемый в убийстве

В результате предполагаемого поджога в муниципалитете Синнталь (район Майн-Кинциг), 28-летний мужчина подозревается в причастности к инциденту. Об этом объявили полиция и прокуратура в Ханау. Огонь в пустующем врачебном кабинете в прошлый уик-энд причинил ущерб примерно в 200 000 евро. В субботу мужчина был временно задержан по подозрению в неосторожном поджоге.

По словам полиции, здание было пустым домом, в который люди регулярно входили и спали в нем. Расследование причин пожара продолжается.

Полиция активно расследует роль мужчины в деле об поджоге, так как он был временно задержан по подозрению в неосторожном поджоге. Прокуратура также сыграет ключевую роль в рассмотрении этого дела.

Читайте также: