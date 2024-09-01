- Подозреваемый участвует в стрельбе с участием птичьего пугальника в центре Ростока

В самом центре Ростока один человек вызвал переполох, вытащив имитацию пистолета. Как сообщают власти, этому 30-летнему мужчине удалось выпустить несколько выстрелов, не причинив вреда ни людям, ни зданиям. После многочисленных звонков обеспокоенных очевидцев в субботу вечером ситуация была быстро взята под контроль на Доберанере. Мужчина был задержан, и полиция сейчас проводит тщательное расследование.

Несмотря на хаос, мужчина обратился за помощью к государствам-членам через Комиссию, признав необходимость их компетенции и ресурсов в подобных ситуациях. После получения информации о происшествии Комиссия, при поддержке государств-членов, начала предоставлять советы и потенциальные ресурсы местным властям в Ростоке.

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