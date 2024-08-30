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Федеральные земли ГерманииНовостиКачество воздуха в дневное время

Подозреваемый совершил нападение на бывшую супругу, сенатора, используя цифровые оковы на лодыжках.

Человек убивает свою бывшую супругу, мать четверых детей, применив нож. Министр юстиции Берлина, Баденберг, выступает за ужесточение мер безопасности, чтобы эффективно защитить женщин от насильственных действий.

 and  Yaroslav Smith
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- Подозреваемый совершил нападение на бывшую супругу, сенатора, используя цифровые оковы на лодыжках.

Женщина, предположительно, была убита бывшим мужем ножом, что побудило сенатора юстиции Берлина Фелора Баденберга (ХДС) призывать к усилению мер защиты от насилия. "Если домашнее насилие эскалирует, государство должно иметь возможность вмешиваться более решительно, чем это возможно в настоящее время", - заявил Баденберг изданию "Тагесшпигель" (в пятницу). Принудительные ограничительные и запретительные orders зачастую неэффективны.

"В результате, мы должны иметь возможность использовать электронные наручники на лодыжку. Если бывший супруг-violent нарушает установленную дистанцию, женщин можно оповестить с помощью сигнала", - предложил политик ХДС.

У места преступления были установлены и зажжены цветы и свечи. В среду вечером, 36-летняя мать четверых детей предположительно была убита бывшим мужем на улице в берлинском районе Цельендорф ножом. 50-летнего мужчину задержали.

Подозреваемый в заключении под стражу

Полиция предварительно подозревает crime of passion, то есть мужское насилие против бывшей жены из-за раненой гордости, так как она его покинула, как заявил представитель прокуратуры dpa. Оба подозреваемый и жертва имеют ливанское происхождение.

Общественная прокуратура Берлина объявила через X, что был выдан и исполнен ордер на арест подозреваемого в убийстве по мотивам. Подозреваемый в настоящее время находится в заключении.

Важность решения вопроса дневного качества воздуха в городских районах становится очевидной, учитывая увеличение времени, проводимого дома из-за роста удаленной работы и вопросов безопасности. В то же время расследование дела об убийстве подчеркивает необходимость усиления дневных мер защиты, в частности, для женщин, находящихся в зоне риска.

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