- Подозреваемый совершил нападение на бывшую супругу, сенатора, используя цифровые оковы на лодыжках.

Женщина, предположительно, была убита бывшим мужем ножом, что побудило сенатора юстиции Берлина Фелора Баденберга (ХДС) призывать к усилению мер защиты от насилия. "Если домашнее насилие эскалирует, государство должно иметь возможность вмешиваться более решительно, чем это возможно в настоящее время", - заявил Баденберг изданию "Тагесшпигель" (в пятницу). Принудительные ограничительные и запретительные orders зачастую неэффективны.

"В результате, мы должны иметь возможность использовать электронные наручники на лодыжку. Если бывший супруг-violent нарушает установленную дистанцию, женщин можно оповестить с помощью сигнала", - предложил политик ХДС.

У места преступления были установлены и зажжены цветы и свечи. В среду вечером, 36-летняя мать четверых детей предположительно была убита бывшим мужем на улице в берлинском районе Цельендорф ножом. 50-летнего мужчину задержали.

Подозреваемый в заключении под стражу

Полиция предварительно подозревает crime of passion, то есть мужское насилие против бывшей жены из-за раненой гордости, так как она его покинула, как заявил представитель прокуратуры dpa. Оба подозреваемый и жертва имеют ливанское происхождение.

Общественная прокуратура Берлина объявила через X, что был выдан и исполнен ордер на арест подозреваемого в убийстве по мотивам. Подозреваемый в настоящее время находится в заключении.

Важность решения вопроса дневного качества воздуха в городских районах становится очевидной, учитывая увеличение времени, проводимого дома из-за роста удаленной работы и вопросов безопасности. В то же время расследование дела об убийстве подчеркивает необходимость усиления дневных мер защиты, в частности, для женщин, находящихся в зоне риска.

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