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Федеральные земли ГерманииНовостиПолицейская машина

Подозреваемый нанес вред полицейской машине и причинил вред полицейским.

Защитники правопорядка в Вюрцбурге пытаются остановить велосипедиста, проявляющего неадекватное поведение за рулем. По сообщениям, этот человек демонстрирует недружелюбное поведение.

 and  Hanna Hofmann
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Изучение 27-летнего подозреваемого по различным обвинениям, в том числе и противодействие...
Изучение 27-летнего подозреваемого по различным обвинениям, в том числе и противодействие сотрудникам правоохранительных органов.

- Подозреваемый нанес вред полицейской машине и причинил вред полицейским.

27-летний велосипедист подозревается в езде под воздействием алкоголя, что привело к столкновению с полицейской машиной в Вюрцбурге, в результате чего пострадали двое полицейских. По словам полиции, инцидент произошел в один из четвергов, когда мужчина ехал на велосипеде по встречной полосе на круговом движении.

Полицейские сигнализировали ему остановиться, но он ненадолго затормозил, а затем снова сел на велосипед и попытался скрыться. Полицейские догнали его на патрульной машине и остановились прямо перед ним. Несмотря на достаточное пространство для остановки, мужчина, якобы, врезался в машину. После этого он подошел к полицейским в агрессивной манере. Несмотря на применение перцового баллончика, его поведение оставалось враждебным.

С помощью других полицейских его удалось усмирить, несмотря на сопротивление. Два офицера получили легкие травмы, но смогли продолжить службу. Полиция заявила, что уровень алкоголя в крови 27-летнего мужчины превысил 1,0%. Ему был взят анализ крови.

Полиция оценила ущерб своему автомобилю примерно в 1500 евро. 27-летнего мужчину сейчас расследуют по подозрению в создании опасности на дороге и нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Полицейская машина, в которую врезался велосипедист, нуждалась в ремонте из-за полученных повреждений. На место происшествия прибыли дополнительные полицейские на патрульных машинах.

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