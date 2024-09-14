Подлинные мотивы рабочей акции "Боинга"

В 2022 году Boeing зафиксировал убытки вместо прибыли. Эта тенденция финансовых потерь сохраняется с 2018 года после серии фатальных крушений и ближайших катастроф, которые серьезно повредили репутацию и финансовое здоровье компании. Если бы Boeing не был значительным игроком в глобальной авиационной промышленности, скорее всего, он бы подал заявление о банкротстве.

Тем не менее, CEO, бывший бухгалтер, получил увеличение зарплаты на 45%, что подняло его зарплату до $32,8 миллиона.

В отличие от этого, зарплаты 33 000 профсоюзных сотрудников Boeing оставались стабильными.

Работники в ярости, накапливая годы разочарования из-за плохого управления Boeing, стагнации зарплат и инфляции, вызванной пандемией. Это, в сочетании с растущим движением труда, сделало забастовку неизбежной.

Отношения Boeing с его профсоюзами были волатильными. Ранее, такие как в 2008 году, были в основном вызваны желанием одной стороны уничтожить другую, сказал Ричард Абулафия, генеральный директор AeroDynamic Advisory. Однако в последние годы он утверждал, что враждебность в основном исходит от управления Boeing.

В 2014 году бывший CEO Джеймс МакНерни Disseл напряженность с сотрудниками, сказав во время звонка инвестору, что он отложит свою пенсию, потому что "сердце все еще будет биться, сотрудники все еще будут прятаться". Хотя МакНерни позже извинился за свой комментарий, сравнив его с неудачной шуткой, он все еще отозвался среди членов профсоюза согласно рассказу Абулафии.

Новому CEO Келли Ортбергу досталась задача исправить десятилетия плохого управления в Boeing. Ортберг, механический инженер с более чем 40-летним опытом в отрасли, сталкивается с задачей исправить ущерб, причиненный командой управления, которая приоритезировала эффективность над качеством, тем самым напрягая отношения Boeing с его профсоюзными работниками, которые составляют примерно 20% от общей численности сотрудников Boeing.

Забастовка - не идеальная ситуация для нового CEO, особенно учитывая недавние трудности Boeing, связанные с несколькими федеральными расследованиями в связи с почти катастрофическим инцидентом, двумя астронавтами, застрявшими в космосе, ожидающими спасения от конкурента SpaceX, недовольными клиентами и падающей ценой акций.

На данный момент Ортберг, кажется, делает прогресс. Он начал свой срок, посетив заводской пол в Рентоне, Вашингтон, и объявил о своем намерении работать в основном в Сиэтле, близко к заводам и более чем в 2300 милях от штаб-квартиры Boeing в Вирджинии, которая стала синонимом отхода Boeing от своих истоков.

Перед забастовкой Ортберг призвал сотрудников не уходить в забастовку, признавая их гнев, связанный с двумя десятилетиями неблагоприятных контрактов, затрагивающих их пенсию и медицинское страхование.

Джон Холден, который вел переговоры для Международной ассоциации машинистов, поделился своим мнением о позиции Ортберга: "Трудно наверстать 16 лет, и, я думаю, это было положение, в котором он находился".

Абулафия, который критиковал руководство Boeing, считает, что забастовка может быть решена быстро, поскольку нынешнее руководство понимает серьезность ситуации.

Отказ профсоюза от предложения Boeing, которое включало увеличение зарплаты на 25% в течение четырех лет, кажется удивительным для посторонних. Даже переговорщики профсоюза описали его как лучшее предложение, которое они когда-либо получали от Boeing. Тем не менее, члены профсоюза, требующие увеличения зарплаты на 40% в течение четырех лет, проголосовали подавляющим большинством против него.

Холден не мог указать на одну конкретную причину для обратной реакции, но он упомянул желание лучшей занятости, больше времени отдыха и более высокой зарплаты для компенсации инфляции.

Многое из разочарования рядовых сотрудников исходит из решения Boeing построить несоюзный завод в Южной Каролине в 2011 году для обработки некоторых производств 787 Dreamliner. В 2020 году, когда пандемия повлияла на спрос на самолет, Boeing переместил оставшееся производство Dreamliner из Вашингтона в Южную Каролину, несоюзный завод.

Недовольство также возросло после того, как профсоюз согласился на серию уступок в 2011 и 2013 годах, такие как ликвидация традиционных пенсионных планов, чтобы Boeing не расширял производство в несоюзных заводах.

Текущая забастовка является признаком более широкого возрождения силы профсоюзов в Соединенных Штатах. Именно год назад Профсоюз автомобильных рабочих США смог получить значительные гарантии от Большой тройки автопроизводителей после семинедельной забастовки.

Профсоюз сделал уступки, такие как отказ от традиционных пенсий, чтобы помочь своим компаниям во время финансового кризиса и приближения к банкротству и федеральным спасениям. Однако Boeing потребовал эти уступки, когда компания была финансово стабильной, продажи были прочными, и прибыль была высокой.

"Я знаю, что многие члены еще не оправились от этой раны", - признал Холден, имея в виду потерю пенсионных планов.

По словам Шэрон Блок, исполнительного директора Центра труда и справедливой экономики в Гарвардской школе права, "Рабочие Boeing играют жестко не только ради упражнения власти, которой они обладают в этот момент, но и основываясь на том, что было раньше". Этот профсоюз, который согласился на уступки в контрактах во время трудных времен Boeing, теперь обнаруживает себя против компании, которая переместила производство в несоюзный завод, когда времена были хорошими.

Несмотря на финансовые трудности и скандалы с leadership, CEO Boeing все еще получил существенное увеличение зарплаты. Бизнес-решение построить несоюзный завод в Южной Каролине подлило масла в огонь среди профсоюзных сотрудников Boeing, способствуя их требованиям во время текущей забастовки.

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