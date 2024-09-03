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ЭкономикаНовостиГермания

Подкуп в бизнесе: часто совершается внутренними работниками

Внутри корпораций часто мошенничают собственные сотрудники. Однако и внешние мошенники показывают сложные схемы, как видно из исследований в секторе страхования.

 and  Grigoriy Williams
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- Подкуп в бизнесе: часто совершается внутренними работниками

В случаях финансовой обманщины или хищения виновные стороны, как правило, находятся в штате компании. По данным Ассоциации немецких страховщиков (GDV), лишь около половины случаев с криминальным прошлым приводят к ущербу от внешних источников. Остальные инциденты носят внутренний характер.

Финансовый ущерб, причиненный преступниками изнутри, значительно превышает ущерб, причиненный внешними угрозами. Согласно отчетам, в среднем эти сотрудники причиняют своим работодателям ущерб в размере около 125 000 евро, прежде чем их поймают. В то же время внешние преступники, как правило, наносят ущерб в среднем в размере 80 000 евро. Сотрудники часто доверяются определенному уровню ответственности и знакомы с уязвимостями своей компании.

GDV проанализировал множество случаев ущерба

Для своего расследования GDV якобы изучил в общей сложности 4400 случаев ущерба из страхования от нечестности.

При внешних атаках на компании преступники теперь эффективно используют возможности ИИ. Например, они используют его для создания поддельных личностей. "Некоторые даже доходят до того, что во время видеоконференции притворяются членом совета директоров или генеральным директором", - сообщалось. Сотрудники часто не распознают обман и по приказу якобы вышестоящего лица переводят значительные суммы на иностранные счета.

Несмотря на эти внешние угрозы, финансовые потери от внутренних преступлений, в основном совершенных сотрудниками в Германии, значительно выше. Анализ GDV 4400 случаев ущерба из страхования от нечестности показывает, что эти внутренние преступники часто причиняют ущерб, превышающий 125 000 евро, прежде чем их обнаружат.

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