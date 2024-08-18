Подход к решению относительно будущего в DFB Мануэлем Ноуэром

Два известных немецких футболиста завершили свои международные обязанности после домашнего Евро. Следующим может стать Мануэль Нойер? Спортивный директор Немецкого футбольного союза (DFB) Руди Фёллер пролил свет на то, когда Нойер объявит о своем решении. И это произойдет скоро.

Фёллер, спортивный директор DFB, поделился информацией о будущем Мануэля Нойера в немецкой футбольной команде. "Конечно, мы получим ясность о том, что планирует Мануэль, перед следующим объявлением состава – это произойдет на следующей неделе", – сказал Фёллер в программе "Дoppelpass" на Sport1. Фёллер также подчеркнул, что Нойер сам скажет первым, добавив: "Он заслуживает сказать первым, как все будет происходить".

В отличие от двух 34-летних, Тони Крооса и Томаса Мюллера, которые объявили о своем уходе из немецкой команды перед и вскоре после домашнего Евро прошлым летом, 38-летний Нойер еще не сделал официального заявления. Кроос завершил свою карьеру, а Мюллер все еще остается в FC Bayern.

Контракт Нойера с "Баварией Мюнхен" истекает в июне 2025 года. После серьезной травмы ноги он снова стал основным вратарем. Фёллер вновь похвалил Нойера как "мирового класса", но также упомянул его нынешнего резервного вратаря, Марка-Андре тер Штегена из "Барселоны".

Фёллер подчеркнул, что окончательное решение остается за национальным тренером Юлианом Нагельсманном, у которого "власть" в этом вопросе. Нагельсманн сразу же отверг идею значительной перестановки игроков после окончания Евро. Нагельсманн соберет немецкую национальную команду в Херцогенаурахе 2 сентября, где они также жили и тренировались во время Евро. Состав команды будет объявлен за неделю до этого, как указано на сайте DFB.

Лидер группы Лиги наций Германия начнет против Венгрии 6 сентября в Дюссельдорфе – соперника группы Евро. Через три дня состоится матч против Нидерландов в Амстердаме. Босния и Герцеговина – их другой соперник в группе.

После обсуждения будущего Нойера с Немецким футбольным союзом Фёллер сказал, что решение национального вратаря команды вскоре последует, скорее всего, перед следующим объявлением состава. Несмотря на неопределенность в отношении позиции Нойера, двукратные чемпионы мира Германия продолжают подготовку к предстоящим матчам Лиги наций, с такими соперниками, как Венгрия, Нидерланды и Босния и Герцеговина.

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