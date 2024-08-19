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Подход к консенсусу по тарифам на автобус

Дебаты продолжаются уже месяцами. С началом нового учебного года на следующей неделе внимание многих семей вновь приковано к школьным автобусным службам. Удалось ли предотвратить угрозу новых забастовок?

 and  Vladimir Milov
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Беседы ведутся уже несколько месяцев. emprisonн с приближением нового академического года в...
Беседы ведутся уже несколько месяцев. emprisonн с приближением нового академического года в следующем pares перевозка школьных автобусов вновь становится проблемой для многих семей. Предотвращены ли потенциальные стачки?

- Подход к консенсусу по тарифам на автобус

В частном автобусном секторе Пфальца делаются шаги по урегулированию разногласий по зарплате. На встрече, в которой приняли участие работодатели, Verdi и правительство, были согласованы основные принципы для общественного транспортного индекса (ÖPNV-Index). К октябрю будет представлено рабочее предложение, объясняющее процедуру, заявил после встречи в Майнце государственный секретарь Министерства транспорта Михаэль Хауэр.

Индекс призван помочь властям управлять ростом цен в отрасли, которая также занимается школьными перевозками в различных частях Пфальца на коммунальном уровне. Пфальц стремится соответствовать условиям ÖPNV-Index, уже действующим в Гессене.

Повестка дня на октябрьскую встречу

Еще одна встреча запланирована на октябрь, после которой запланированы необходимые собрания целевых ассоциаций к концу декабря, чтобы ввести эти законы. ÖPNV-Index начнет реализацию с начала следующего года, применяясь только к новым договорам.

Обычно индекс включает стандартный рост затрат на транспортные услуги. В других федеральных землях учитываются такие элементы, как цены на энергию, техническое обслуживание автомобилей и затраты на оплату труда сотрудников. С результатами круглого стола Хауэр подчеркнул, что теперь есть планирование.

Результат посредничества

Предполагается, что новый коллективный договор будет действовать с 1 января 2024 года, охватывая более 4000 сотрудников, и будет действовать до конца 2026 года. Для водителей автобусов это будет включать единовременную выплату в размере 2000 евро в 2024 году, а также общую корректировку на инфляцию в размере 1500 евро. Кроме того, будет увеличена заработная плата и зарплата на 5% с 1 января 2025 года, еще на 5% с 1 января 2026 года и еще на 5% с 1 октября 2026 года. Также согласованы повышения заработной платы для рабочих в мастерских и администрации.

Это предложение, вытекающее из процесса посредничества, уже было принято обеими комиссиями по тарифам, как сообщил переговорщик Verdi Марко Баршнейдер. Однако коллективный договор еще не заключен. Высота и структура ÖPNV-Index также были рассмотрены как важный фактор.

Verdi: Индекс не может полностью защитить работодателей

"Однако индекс не может служить полной гарантией для работодателей", - предупредил Баршнейдер перед встречей, ссылаясь на завышенные ожидания. Этот инструмент, который также применяется в других федеральных землях, в основном служит для облегчения чрезвычайных финансовых нагрузок. Директор ассоциации работодателей отрасли транспорта Пфальца (VAV) Хайко Нагель неоднократно заявлял во время конфликта по зарплате, что без ÖPNV-Index средний рост зарплаты сотрудников составит около 2,5%.

Разговоры между работодателями и профсоюзом в последнее время завершились протестами и забастовками. Государство обязалось ввести ÖPNV-Index, но отсутствует в переговорах.

Профсоюз обслуживающего персонала, являющийся частью заинтересованных сторон в секторе общественного транспорта, также может заинтересоваться реализацией ÖPNV-Index в Пфальце, стремясь соответствовать условиям, уже действующим в Гессене. На октябрьской встрече будут рассмотрены и оценены различные аспекты индекса, в том числе его потенциальное влияние на разные роли в транспортном секторе.

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