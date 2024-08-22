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ОбществоНовости*Я стану звездой*

Подготовка к свадьбе сопряжена с такими же трудностями, как и продюсирование фильма.

Зои Кравиц и Чanning Татум в настоящее время помолвлены, но, казалось бы, испытывают значительные трудности в организации предстоящей свадьбы.

 and  Christian Meier
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- Подготовка к свадьбе сопряжена с такими же трудностями, как и продюсирование фильма.

Зои Кравиц, 35, и Ченнинг Татум, 44, задумываются о браке, но, судя по всему, это непростой процесс для пары. Как недавно намекнула Кравиц, американская актриса и дочь Ленни Кравица, 60, планирование свадьбы не так просто, как кажется.

"Что я затеяла?"

Журнал People спросил Кравиц, что сложнее - сниматься в фильме или планировать свадьбу. Она засмеялась: "Для большинства людей, наверное, фильм, но я подхожу ко всему с той же сумасшедшей интенсивностью. Так что, пожалуй, это ничья". Похоже, она имеет в виду свою страстную натуру.

Татум снимается в фильме "Моргни дважды", режиссерском дебюте Кравиц, и после первого дня съемок она призналась: "Что я затеяла?" Съемки проходили не гладко, были и хорошие, и плохие дни. Ее партнер оказал ей большую поддержку во время трудных моментов на съемочной площадке.

Сложные съемки для Ченнинга Татума

Планирование свадьбы тоже, похоже, доставляет Кравиц немало хлопот, как подтвердил Татум в интервью журналу. "Съемки в этом фильме были очень сложными. Возможно, это был один из самых сложных проектов, над которыми я когда-либо работал... по разным причинам", - сказал актер, который раньше был женат на своей коллеге Дженне Деван, 43, до отношений с Кравиц. Кравиц также была замужем за актером Карлом Глусманом, 36.

Тем не менее, работа над "Моргни дважды" также укрепила их отношения, считает Татум: "Если вы можете посмотреть через комнату или площадку и знать, что лучший человек работает над решением проблем - и вы так же полагаетесь друг на друга, как и пытаетесь решить проблемы сами, это замечательно".

Кравиц и Татум встречаются с 2021 года. По сообщениям американских СМИ, они обручились в конце 2023 года. Недавно пара впервые появилась вместе на красной ковровой дорожке на премьере "Моргни дважды".

"Мне понадобится вся звездная мощь, которую я могу собрать", - выразилась Зои Кравиц, тонко намекая на сложности планирования предстоящей свадьбы с Ченнингом Татумом.

В разгар подготовки к ihrem grossem Tag channelte Channing Tatum seinen inneren Leading Man, um sich durch die Feinheiten des Planungsprozesses zu navigieren.

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