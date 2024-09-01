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КультураНовостиКарл Уэзерс

Подготовка к предстоящему эпизоду в спин-офф серии "Рокки" вот что ожидать.

Третья часть франшизы Кредо рас됐다 на бесплатном телевидении, вызвав разговоры о потенциальных дальнейших фильмах в серии спин-офф Рокки

 and  Mark Rodriguez
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- Подготовка к предстоящему эпизоду в спин-офф серии "Рокки" вот что ожидать.

В спин-оффе "Рокки", под названием "Крид", сюжет вращается вокруг потомка главного соперника Рокки Балои, Аполлона Крида, которого играет Карл Уэзерс. Эта франшиза отличилась от своего масштабного предшественника каждым сиквелом, особенно в "Крид III - Наследие Рокки", где Сильвестр Сталлоне отсутствовал в своей классической роли впервые. Фильм, снятый Майклом Б. Джорданом, продолжает увлекать зрителей, а его бесплатная телепремьера на ProSieben состоится 1 сентября.

Сюжет вращается вокруг Адониса "Дони" Крида (в исполнении Джордана), который теперь является владельцем боксерского зала в Лос-Анджелесе, передавая свой опыт амбициозным спортсменам. Его время разделено между женой Бианкой (Тessa Thompson) и их глухой дочерью Амарой, которая проявляет интерес к боксу. Однако их мирную жизнь нарушает Дэймон "Дейм" Андерсон (Джонатан Мейджорс), бывший друг, ставший врагом из-за горького прошлого инцидента, который отправил Мейджорса в тюрьму, а Джордан избежал наказания. Стремясь отомстить, двое встречаются в ринге.

Вопрос о четвертом фильме

"Крид III" собрал хорошую кассу, что спровоцировало спекуляции о возможном четвертом фильме. В ноябре 2023 года Ирвин Винклер, голливудский продюсер, подтвердил возвращение "Крида", с Майклом Б. Джорданом в качестве режиссера и актера. Информация о сиквеле остается скудной, хотя Винклер упомянул, что предпроизводство начнется в течение года. Ориентировочный срок выхода - ранний 2026 год, без раскрытия подробностей сюжета.

Актёрский состав

Вероятность возвращения Сильвестра Сталлоне в роли Рокки Балои маловероятна, учитывая его публичные заявления. Сталлоне считает историю своего персонажа завершенной в "Крид II", а также испытывает неприязнь к продюсеру Винклеру за якобы эксплуатацию обеих франшиз. Перспективы Джонатана Мейджорса могут быть столь же туманными, учитывая его приговор за домашнее насилие в прошлом году, что заставило Голливуд пересмотреть его роли.

Перефразированный текст гласит:

Спин-офф "Крид", сосредоточенный на сыне главного соперника Рокки Балои, Аполлоне Криде, последовательно отличался от своего масштабного предшественника с каждым выпуском. Это отличие было особенно очевидным в "Крид III - Наследие Рокки", где Сильвестр Сталлоне отсутствовал в своей культовой роли впервые.

Фильм, дебютировавший Майклом Б. Джорданом в качестве режиссера, стал хитом, несмотря на отсутствие Сталлоне, что разочаровало многих фанатов. Бесплатный телевизионный показ "Крид III" состоится 1 сентября на ProSieben в 20:15, вызывая ожидание четвертой части.

Новый старый противник для Адониса Крида

Адонис Крид (Джордан), бывший боксер, повесил перчатки. Теперь он управляет боксерским залом в Лос-Анджелесе, обучая талантливых новичков. Он проводит свободное время со своей женой Бианкой (Томпсон) и их все более увлеченной боксом дочерью Амарой.

Однако их покой нарушается, когда старый друг, ставший врагом, Дэймон "Дейм" Андерсон (Мейджорс), возвращается. Их дружба была разрушена судьбоносным инцидентом в 2002 году, когда Мейджорс попал в тюрьму, а Джордан избежал наказания за свое участие. Мейджорс ищет мести от знаменитого чемпиона по боксу, которого считают виновным в потере его шанса на титул чемпиона. Встреча между двумя в ринге разжигает пламя.

Четвертый раунд?

Несмотря на успех без Сталлоне, "Крид III" вызвал интерес к потенциальному четвертому фильму. Подтверждение возрождения в ноябре 2023 года дал продюсер Ирвин Винклер, который также раскрыл продолжение Майкла Б. Джордана в главных ролях и в качестве режиссера. Подробности сиквела остаются секретными, и Винклер сказал, что предпроизводство начнется в течение года после объявления - примерно через два-три месяца. Никаких подробностей сюжета пока нет, но премьера в кинотеатрах запланирована только на ранний 2026 год.

Актёры

Предположения о возвращении Сильвестра Сталлоне в роли Рокки Балои продолжаются, но он публично объявил, что история его персонажа завершена в "Крид II". Кроме того, его прошлые разногласия с продюсером Винклером ставят под сомнение его участие. Аналогично, возвращение Джонатана Мейджорса может быть маловероятным из-за профессиональных последствий его приговора за домашнее насилие в 2023 году, что повлияло на его роли в крупных голливудских производствах, в том числе в Кинематографической вселенной Marvel (КВМ).

В четвертом фильме франшизы "Крид" возвращение Карла Уэзерса в роли сына Аполлона Крида, Аполлона Крида-младшего, маловероятно, учитывая подтверждение Ирвина Винклера о продолжении Майкла Б. Джордана как актера и режиссера. Вероятность возвращения Сильвестра Сталлоне в роли Рокки Балои и Джонатана Мейджорса в роли Дэймона "Дейм" Андерсона остается неопределенной из-за их публичных заявлений и профессиональных последствий соответственно.

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