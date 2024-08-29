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Подготовка к местным выборам подчеркивает постоянную озабоченность чрезвычайной климатической ситуацией

Климатические сдвиги становятся все более очевидными, даже в Германии. Однако они не получают существенного внимания в местных избирательных кампаниях. Звучат предупреждения: Не только societal температура растет.

 and  Vladimir Milov
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Экологические организации призывают политические партии реагировать на упадок лесов и другие...
Экологические организации призывают политические партии реагировать на упадок лесов и другие последствия климатического кризиса.

- Подготовка к местным выборам подчеркивает постоянную озабоченность чрезвычайной климатической ситуацией

В преддверии выборов в различных восточногерманских регионах экологические группы призывают партии принять решительные меры по борьбе с изменением климата. Как сообщает агентство German Press Agency в Берлине, письмо начинается со слов: "Несмотря на отсутствие этой темы в предвыборной кампании, не только социальная температура высока, но и глобальная".

Письмо адресовано всем демократическим партиям в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. По словам "Пятниц за будущее", это письмо должно быть доставлено в государственные отделения ХДС, СДПГ, "Зелёных", FDP, "Левых" и BSW. К подписям присоединились "Пятницы за будущее" Германия, местные отделения организации, Немецкая экологическая помощь и "Учёные за будущее" Лейпциг.

Подписанты: только разумный подход к климатическому кризису

Письмо начинается с упоминания: "Эти выборы проходят на фоне беспрецедентной летней жары". Последствия климатического кризиса уже ощущаются в трех штатах. "Лесные пожары в Льеберозе и Саксонской Швейцарии, понижение уровня воды в Шпрее, Эльбе и по всей Тюрингии, серьёзное ухудшение состояния лесов в Рудных горах и Тюрингском лесу".

По мнению подписантов, единственный разумный подход к климатическому кризису заключается в том, что "он реальный, вызван человеческой деятельностью, и мы имеем средства для его эффективного управления". Опираться на отрицание изменения климата во время избирательной кампании 2024 года, соглашаться с взглядами ультраправых и провоцировать враждебность к мерам по защите климата не только неразумно, но и не соответствует реальности. На политических партиях лежит обязанность бороться с изменением климата и способствовать принятию решений.

Петентанты потребовали быстрого отказа от ископаемого топлива и быстрого расширения возобновляемых источников энергии, а также увеличения общественного транспорта. "Климатический кризис не уменьшится в опасности просто потому, что политики считают, что изменение климата не популярная тема во время избирательных кампаний".

Выборы пройдут в Саксонии и Тюрингии в это воскресенье, а в Бранденбурге - 22 сентября.

Письмо, адресованное демократическим партиям в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, призывает признать климатический кризис, так как подписанты, такие как "Пятницы за будущее" Германия и Немецкая экологическая помощь, считают, что отрицание изменения климата и соглашательство с ультраправыми взглядами неразумно и не соответствует реальности. Ландтаги в этих регионах должны приоритетно ускорить переход от ископаемого топлива и инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы бороться с текущим климатическим кризисом, поскольку выборы приближаются в Саксонии и Тюрингии в это воскресенье, а в Бранденбурге - 22 сентября.

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