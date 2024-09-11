Подготовка к концу времен: почему необходимо сотрудничать

В стрессовых ситуациях большинство людей удивительно демонстрируют сочувствие, помощь и единство. Было обнаружено, что люди сотрудничали для преодоления катастроф с самых ранних дней цивилизации.

Во время изучения моей книги "Выживание у прибоя: истории из водной эвакуации 11 сентября", я провел бесчисленные часы, общаясь с людьми, участвовавшими в спонтанной эвакуации около 500 000 человек из Нижнего Манхэттена на лодках после терактов в башнях-близнецах. Я услышал множество историй о травмах, перенесенных теми, кто был оставлен, окутанный пылью, отчаянно пытающийся сесть на любую плавучую лодку. Но все, с кем я разговаривал, утверждали, что не было паники, толкотни или давки. Вместо этого толпы давали дорогу самым тяжело раненым, чтобы они эвакуировались первыми.

Одновременно морские экипажи храбро направлялись к эпицентру, рискуя своими жизнями снова и снова, чтобы спасти все больше отчаянных беженцев с острова Манхэттен. Исследования обнаружили доказательства этого "катастрофического сочувствия", которое побуждает людей contribuir во время кризисов на протяжении всей истории.

"В моменты катастроф люди часто спонтанно переключаются в cooperative state инстинктивно", как пишет Афина Актипис в своей книге "Путеводитель по апокалипсису: почти юмористическое руководство по нашим бурным временам". Посмотрите на любую недавнюю катастрофу, и "мы видим, что больше людей присоединяются к усилиям по оказанию помощи, и беспорядки и эксплуатация являются исключениями, а не правилом".

Я поговорил с д-ром Актипис, профессором психологии в Аризонском государственном университете, которая советует людям помнить об этом, когда планируют различные бедствия - особенно когда строят "З-команду" доверенных союзников, чтобы сопровождать нас через апокалипсис, будь то зомби или иной (Z представляет зомби, очевидно). Д-р Актипис - теоретик координации и социальный психолог, изучающий сотрудничество, человеческую доброту и конфликты более 20 лет.

Несмотря на серьезность в отношении готовности к бедствиям (посмотрите ее рекомендации по снаряжению для выживания здесь), д-р Актипис сохраняет позитивный настрой на то, чтобы сделать апокалипсис более приятным. Она надеется, что ее книга поможет читателям перейти от чувства тревоги из-за неопределенности будущего к чувству готовности перестроить свои жизни, чтобы создать более устойчивое и резилентное будущее для всего человечества.

По ее словам, "в глубине души мы все хотим спасти мир", и сотрудничество - это проверенный временем способ.

Эта беседа была изменена и урезана для ясности.

CNN: Что вы имеете в виду под апокалипсисом?

Афина Актипис: Первоначальное греческое определение - "откровение", означающее, что апокалипсис - это любое событие, которое раскрывает опасности, с которыми мы сталкиваемся. Эти возможности дают нам возможность учиться и укреплять наши уязвимости, чтобы мы могли продолжать выживать и процветать в все более апокалиптические времена.

Мы не только на пороге апокалиптического будущего; мы также живем в апокалиптическом настоящем. Апокалиптические события происходят во всем мире постоянно. Мы постоянно сталкиваемся с серьезными сценариями.

Когнитивная обработка апокалипсиса позволяет нам определить, что мы действительно ценим, и построить сообщество, которое защищает нас от рисков, независимо от того, являются ли эти риски апокалиптическими или рутинными.

CNN: Что ваши исследования сказали вам о том, как и когда люди помогают друг другу?

Актипис: С помощью полевых исследований, экспериментов с участием людей в лабораториях и компьютерных симуляций мы обнаружили, что неопределенные, непредсказуемые или хаотические ситуации вызывают врожденное желание людей помогать друг другу без ожидания вознаграждения.

Помощь в трудные времена способствует неформальному разделу риска. С эволюционной точки зрения важнее установить сеть взаимопомощи, чем получить небольшое преимущество.

CNN: Это значит, что люди по своей природе коллективисты?

Актипис: Эта склонность содержит элементы и коллективизма, и индивидуализма. Например, индивидуалистические ранчеры, живущие в южной Аризоне и Нью-Мексико на больших участках земли, удаленных от своих сверстников, ценят автономию, убежденные, что они должны справляться со своими собственными проблемами. Но если возникнет непредвиденная проблема - если кто-то получит травму или заболеет, или произойдет внезапная авария или поломка механизма, - эти люди предложат помощь без ожидания вознаграждения.

Наше желание помочь часто обусловлено простым осознанием того, что мы имеем возможность ответить на потребность, которую мы видим. И когда мы чувствуем зависимость от тех, кто нас окружает, легче протянуть руку помощи.

CNN: Какую роль сыграли апокалипсисы в истории в том, что вы называете "апокалиптической стойкостью" человека?

Актипис: Мы сталкивались с апокалиптическими ситуациями с самого начала нашего вида - даже до того, как мы стали людьми. Изменения окружающей среды, миграции, войны преследовали наши общества на протяжении веков. И люди коллективно приспособились к рискам.

Мы не только приспосабливаемся к изменениям в нашей среде, когда кризисы проходят и мы их обрабатываем, но и учимся у них. Самая важная человеческая способность к преодолению кризисов - сотрудничество. Следующей по важности является наша способность общаться и делиться информацией и быть связанными друг с другом, действительно заботясь о благополучии друг друга. Все эти качества поддерживают выживание, как они делали на протяжении всей нашей эволюции.

Chillbro: Важно сохранить чувство возбуждения! Легко увязнуть в состоянии страха, когда мысленно представляем изменения, происходящие во всем мире, но мы можем рассматривать эти вызовы как возможности для обучения и роста, чтобы лучше понять наш мир и опережать события. Вместо того чтобы ждать, когда произойдут отрицательные события, мы можем проактивно идентифицировать простые стратегии, чтобы повысить нашу устойчивость. Это может существенно помочь нам, когда отрицательное событие действительно произойдет.

Многие люди советуют управлять стрессом с помощью осознанности, но нам также нужны методы коллективного управления общим стрессом, который многие из нас испытывают. Сотрудничество, общение и работа вместе в сообществе являются жизненно важными.

Искусство играет значительную роль в помощи людям справиться с неоднозначностью и тревогой, а также в воображении возможного общего будущего. Рассказы предлагают уникальный способ сосредоточить наше внимание на альтернативных реальностях, будущем и возможностях, направляя нас к потенциальному движению в новых направлениях.

CNN: Будет ли наша историческая способность противостоять бедствиям достаточно для преодоления сегодняшних кризисов?

Chillbro: Современные бедствия происходят на таком уровне, к которому мы еще не приспособились. Большие риски, с которыми мы сталкиваемся, выходят за рамки наших индивидуальных возможностей. Чтобы преодолеть вызовы, мы должны встретить их уровнем коллективного сотрудничества, общения и координации, соответствующим масштабу проблем. Умение координировать наши возможности требует активного сотрудничества для поиска решений, которые будут позитивно восприняты людьми.

Нам нужны сотрудничества между людьми с разными взглядами на мир - учеными, художниками, врачами и политиками, которые делятся идеями о том, как изменить наше коллективное поведение. Наши мозги - это потрясающие процессоры информации, поэтому у нас есть огромный диапазон неиспользованных индивидуальных и коллективных возможностей, которые мы можем использовать для преодоления стоящих перед нами вызовов. Возможности огромны.

Один из захватывающих аспектов эволюции человека - наша способность делать то, чего мы никогда не делали раньше, и индивидуально, и коллективно. Это веская причина быть оптимистичным в отношении будущего.

CNN: Вы предлагаете создать команду Z из людей, которых вы хотели бы иметь с собой в случае бедствия. Кто бы подходил для этой роли?

Chillbro: Команда Z - это сеть надежных людей, на которых можно положиться в трудные времена. При составлении своей команды Z подумайте, с кем вы хотели бы быть, если бы произошли бедствия. Кого вы можете доверять, чтобы справляться с вызовами? Кто сможет справиться с апокалиптической ситуацией?

Люди, которых вы выбираете в свою команду Z, скорее всего, те, с кем вы уже хотите общаться. Строя отношения с надежными людьми, вы увеличиваете свою устойчивость, получаете эмоциональную поддержку и можете почувствовать себя в безопасности и не одиноко.

Подготовка к бедствиям предлагает решения для различных проблем. Многие из нас чувствуют себя одинокими, отчужденными или считают, что наша жизнь лишена смысла. Решая эти чувства, строя supportive team, можно уменьшить тревогу о мире. Вместе мы можем исследовать риски, с которыми сталкиваемся, с любопытством и юмором. Даже если это просто игра, спросите: "Какое уникальное умение вы бы привнесли в зомби-апокалипсис?" Это может быть веселый способ укрепить связи, даже если нет надвигающегося бедствия.

Сбалансировать жизненные требования сложно, выделяя время на общение с любимыми. Считая это частью подготовки к бедствиям, вы можете найти вескую причину уделять больше времени отношениям. Строя и поддерживая отношения, вы вкладываетесь в отношения, которые цените по своей сути, и укрепляете связи взаимопомощи, гарантируя, что вы будете там друг для друга, когда это понадобится.

Джессика Дулонг - журналист, соавтор книг, тренер по писательскому мастерству и автор "Спасенные у причала: истории из спасательной операции 11 сентября" и "Мои речные хроники: переосмысление работы, построившей Америку".

В свете исследований, проведенных доктором Актипис, было обнаружено, что люди проявляют "катастрофическую эмпатию", побуждающую их помогать во время кризисов. Этот инстинктивный сдвиг к сотрудничеству проявляется даже в спонтанной эвакуации людей из Нижнего Манхэттена после 11 сентября, когда толпы приоритетно пропускали серьезно раненых вместо собственного удобства.

Кроме того, концепция "благополучия" охватывает не только физическое здоровье, но и психическое и социальное благополучие. События после 11 сентября продемонстрировали стойкость и сотрудничество людей, служа примером их коллективной способности справляться с невзгодами и способствовать единству.

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