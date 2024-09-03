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Поддержка работников Volkswagen от Социалистической фракции

Меasures по сокращению расходов Volkswagen вызывают беспокойство по поводу рабочих мест в Баунатале. Фракция Ландтага СДПГ поддерживает работников.

 and  Carmen Simpson
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- Поддержка работников Volkswagen от Социалистической фракции

После объявления Volkswagen о возможном закрытии заводов, фракция СДПГ в ландтаге Гессена выразила поддержку работникам. "Фракция СДПГ в ландтаге Гессена и лично я поддерживаем работников Volkswagen в Баунатале и на других предприятиях компании", - заявил Тобиас Экерт, председатель фракции СДПГ в ландтаге Гессена.

Министр экономики Гессена Кавех Мансури (СДПГ) в настоящее время поддерживает тесную связь с советом рабочих VW и готов принять необходимые политические меры, чтобы гарантировать положительные перспективы для завода в Баунатале и его работников, согласно Экерту.

Крупнейший завод компонентов Volkswagen в мире, расположенный в Баунатале

В Баунатале работает около 15 500 человек, что делает его крупнейшим заводом компонентов для группы Volkswagen и крупнейшим работодателем в Северном Гессене. Здесь производятся значительные объемы электрических силовой установок. Экерт отметил, что Volkswagen вкладывает миллиарды в это местоположение, чтобы сделать его основным поставщиком электромобилей группы. Эти инвестиции будут напрасными, если компания сейчас чрезмерно сократит расходы в Баунатале, считает политик от СДПГ.

Хотя переход к электромобильности представляет собой значительные вызовы для отрасли, простые меры по сокращению расходов не решат эти сложные задачи, считает Экерт.

В понедельник крупнейший автопроизводитель Европы объявил, что возможное закрытие заводов и сокращение рабочих мест на своем основном бренде, VW, больше не могут быть проигнорированы в рамках программы экономии.

Фракция СДПГ в ландтаге Гессена, выступая в защиту работников Volkswagen, выразила поддержку сохранению операций крупнейшего завода компонентов группы в Баунатале. Признавая важную роль Баунаталя как значительного работодателя и основного поставщика электромобилей группы, министр экономики Гессена Кавех Мансури (СДПГ) активно сотрудничает с советом рабочих VW, чтобы защитить завод и его рабочих.

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