Поддержка Камалы Харрис, будущей суперзвезды, от Билли Айлиш.

Билли Айлиш и её музыкант-брат Финнеас О'Коннелл, имеющие огромную армию поклонников, призвали своих последователей проголосовать за Камалу Харрис на предстоящих выборах в США. Брат и сестра поделились своими причинами выбора в посте в Instagram и TikTok. "Мы поддерживаем Камалу Харрис и Тима Волза, потому что они выступают за сохранение репродуктивных прав и контрацепции, экологическую справедливость и демократию", - заявила Айлиш. Певица добавила: "Голосуйте так, как будто ваше будущее находится под угрозой, потому что это так и есть". Финнеас поддержал её слова, сказав: "Мы не можем позволить экстремистам контролировать нашу жизнь, наши свободы и наше будущее".

Их мощное сообщение достигло более 130 миллионов подписчиков на разных платформах, а пост в Instagram получил более миллиона лайков в течение часа. Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, баллотируется на пост президента США против действующего республиканца Дональда Трампа.

Призыв к действию в "День национальной регистрации избирателей"

Поддержка Айлиш совпала с "Днём национальной регистрации избирателей", важной вехой за семь недель до выборов. Цель этого дня - побудить американцев пересмотреть или обновить свой текущий статус регистрации избирателей. В США отсутствует обязательная регистрация, и гражданам часто приходится регистрироваться самостоятельно в разных штатах.

Ещё один знаковый артист, Тейлор Свифт, ранее выразила поддержку демократическому кандидату. В Instagram она объявила, что проголосует за Камалу Харрис и её вице-президента Тима Волза. Свифт обладает огромным влиянием на свою аудиторию, насчитывающую около 284 миллионов подписчиков в Instagram.

Выборы президента США 2024 года привлекают внимание благодаря поддержке таких фигур, как Билли Айлиш и Тейлор Свифт. Айлиш, вместе со своим братом Финнеасом, призвала своих последователей проголосовать за демократического кандидата Камалу Харрис и её вице-президента Тима Волза, отметив их поддержку различных вопросов в "День национальной регистрации избирателей".

По мере приближения выборов 5 ноября Харрис соревнуется с действующим республиканцем Дональдом Трампом, подчёркивая важность пересмотра или обновления статуса регистрации избирателей в США.

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