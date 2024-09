"Поддерживать постоянную доступность на рабочем месте может привести к серьезным опасностям".

Medium.com: На этой неделе австралийцы получили право игнорировать своих работодателей во внерабочее время. В Германии это обычное дело, но многие сотрудники все равно получают сообщения от начальства, когда им следует отдыхать, и боятся не отвечать. Полезно ли это для них или для их начальства?

Дэвид Kahn: Исследования показывают, что лучшее качество сна достигается, когда человек может отключиться вечером. Чтение эмоциональных писем на ночь может привести к плохому качеству сна. Следовательно, лучше держаться подальше от эмоционально заряженных тем перед сном.

Также было бы полезно для работодателей контактировать со своими сотрудниками только во время рабочего времени?

На мой взгляд, было бы предпочтительно установить внутренние правила, и, насколько я знаю, доступность в организациях действительно обсуждается и регулируется. Возможно, в чрезвычайных ситуациях это было бы полезно для обеих сторон, чтобы предотвратить кризис. Например, серьезная проблема с ИТ, которая может привести к большим проблемам на следующий день, если не будет решена в тот же вечер. Несмотря на сложную сменную работу, службы замены и системы дежурств, внезапные чрезвычайные ситуации все еще могут возникнуть, когда может потребоваться связаться с сотрудниками во время их досуга. И давайте признаем, что во время настоящих чрезвычайных ситуаций сотрудники, как правило, понимают ситуацию. Но прежде чем вводить общие правила, следует проявлять осторожность. Также невыгодно для работодателя, если стандартным является постоянный контакт с сотрудниками во время их досуга, так как это не способствует привлекательности работодателя, а также удовлетворенности и благополучию сотрудников.

Особенно новички в компании или те, кто испытывает трудности со своими начальниками, часто испытывают трудности с неответами во время своего досуга. Как установить границы, не рискуя профессиональными преимуществами?

Я бы порекомендовал прояснить ожидания, особенно при начале новой должности, и обсудить это по разным вопросам. Например, я бы предложил продумать подходящее решение до моего первого отпуска, чтобы обеспечить плавное возвращение. Предлагая решения, можно избежать конфликтов. В целом, руководство заинтересовано в конструктивном решении. Для привлекательности работодателя важно, чтобы сотрудники могли испытывать высокий уровень удовлетворенности. Если работодатель все еще ожидает, что сотрудники будут доступны круглосуточно во время отпуска, я бы порекомендовал ограничить это только настоящими чрезвычайными ситуациями, такими как предстоящая остановка производства, которую может предотвратить только определенный человек. Это должно рассматриваться как процесс переговоров.

**По моим наблюдениям, вещи меняются. Я наблюдал топ-менеджеров, которые, например, доступны в течение получаса-часа в день во время отпуска - и не постоянно онлайн, как раньше. Для сотрудников без руководящих обязанностей постоянная доступность, даже посреди ночи, больше не оправдана. С точки зрения привлекательности работодателя, меня удивило бы, если бы компания смогла процветать в долгосрочной перспективе с таким подходом. Конечно, есть исключения, но есть и крупные корпорации, которые технически отключают бизнес-электронную почту после определенного времени. Другие имеют политику, согласно которой никто не ждет ответа после 5 или 6 часов вечера. Некоторые компании борются с этой проблемой уже годы. С хорошим планированием это можно справиться: тщательная подготовка к отпуску, обсуждение заместителей, прояснение потенциальных проблем заранее.

Можно ли увидеть разницу поколений - дольше ждут молодые сотрудники, чем старшие?

Из-за меняющегося рынка труда даже старшие сотрудники сегодня считают периоды отдыха и регенерации (еще) более важными. В результате дефицита квалифицированных работников как молодые, так и старшие сотрудники все больше отстаивают свои интересы. На практике я не наблюдал разницы в возрасте.

Также это вопрос типа, кто всегда доступен и не испытывает стресса?

Да, есть индивидуальные различия, но исследования показывают, что постоянная доступность увеличивает риск проблем со здоровьем. Я бы не советовал придерживаться мнения, что "это не повлияет на меня". Особенно в долгосрочной перспективе риск негативных последствий значителен. Это похоже на курение: хотя есть люди, которые курят 20 сигарет в день и живут до 90 лет, курение является риском для здоровья. Ситуация с постоянной доступностью подобна.

Какие риски существуют?

Это может привести к выгоранию. Например, если качество и продолжительность сна ухудшаются, а усталость увеличивается. THEN I MAY REACH A POINT WHERE I CANNOT WORK FOR AN EXTENDED PERIOD AND REQUIRE INTENSE MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO REGain WORK-READINESS. Even with so-called self-endangering interest, one should be careful.

Как сотрудники сами себе вредят?

Чтобы казаться более продуктивными, некоторые сотрудники отказываются от перерывов - даже от туалета, продлевают рабочие часы вечером и используют другие стратегии для завершения своих задач. В среднесрочной и долгосрочной перспективе последствия могут быть серьезными. Может пройти некоторое время, прежде чем признать, что это не полезно или признать последствия. Результатом может быть нетрудоспособность, поэтому я бы настоятельно рекомендовал не думать: "Это не повлияет на меня - я могу работать каждый вечер, в выходные и во время отпуска". Как воздух для дыхания и напитки, людям нужны перерывы и более длительные периоды регенерации. Если кто-то утверждает, что может обойтись без потребления жидкости, мы также скажем, что это неосуществимо в долгосрочной перспективе.

Если я все еще не чувствую себя комфортно, игнорируя звонки от моего босса во внерабочее время, как мне поступить?

Я бы порекомендовал, в интересах личной ответственности - и все сотрудники имеют обязанность сотрудничать - перестать проверять электронную почту или даже выключить рабочий телефон после 6 часов вечера. Если работодатель ожидает, что я буду доступен 24/7, я бы порекомендовал обсудить этот вопрос, и если ничего не изменится, поискать новую работу. Даже если на рынке труда сейчас застой, очень вероятно, что я найду работу, где это не ожидается. Такая ситуация, вредная для здоровья, должна быть избегнута.

Даже если я в остальном доволен своей работой?

Если кто-то настаивает на остатке из-за многочисленных положительных моментов, я бы предложил провести множество глубоких бесед с высшим руководством. Я бы выразил свои чувства, что меня обременяют, и искал решение, которое подходило бы обеим сторонам. Если они не открыты для этого, представители сотрудников, отдел кадров или посредники могут быть потенциальными решениями. Если все остальное не сработает, я бы рассмотрел возможность уйти из ситуации.

Хотя руководители могут не ожидать этого, некоторые сотрудники находят утешительным просматривать рабочие сообщения во время отдыха, чтобы избежать огромной кучи непрочитанных электронных писем и потенциально нерешенных вопросов при возвращении. Они правы?

Я бы порекомендовал отвести полдня или целый день после отпуска для решения любых оставшихся вопросов. Перед отпуском критически важно эффективно делегировать ответственность, чтобы критические задачи были выполнены в ваше отсутствие. Если накопление рабочей нагрузки после отпуска не избежать, выделите конкретное время для управления им во время отпуска - общайтесь об этом с попутчиками, такими как партнеры или семья, чтобы минимизировать конфликты. Если возможно, я бы не стал этого делать, так как исследования показывают, что более длительные перерывы обеспечивают большее расслабление.

Как сотруднику, бывают ли моменты, когда вас не могут найти, или когда ваш работодатель обязан отказаться от своевременного ответа?

Да, бывают такие случаи, и это совершенно приемлемо. С надежной и надежной командой я обычно контактирую только в случае серьезных кризисов во время отпуска. Это работало гладко в течение двух десятилетий. Я обычно недоступен после рабочих часов, если это не обязательно для моей работы или в редких исключениях. Высокопоставленные правительственные чиновники, такие как канцлер или министр обороны, должны быть доступны круглосуточно - но кто еще действительно должен быть? Подумав об этом, это, возможно, больше о чувстве собственной важности, чем об операционной необходимости.

Как руководитель отдела развития персонала для дочерней компании промышленных клиентов группы Wuerthe, является ли обсуждение рабочих вопросов во время свободного времени табу в корпоративной культуре?

Здоровое руководство является важной частью нашей программы обучения руководителей в нашей компании. Мы хотим, чтобы сотрудники отдыхали во время отпуска и не были обременены рабочими вопросами после смены. Руководители должны координироваться со своими командами, и это должно быть больше подчеркнуто в программах обучения руководителей в целом.

Применяются ли эти правила одинаково на всех уровнях иерархии?

Могут быть некоторые вариации. Однако я чувствую, что даже на более высоких уровнях руководители не хотят постоянной активности, но могут обращаться к срочным вопросам. Это ожидание также широко принято.

Допускаются ли личные договоренности для сотрудников без руководящих ролей, учитывая, что такие договоренности, несомненно, существуют?

Да, для сотрудников без руководящих ролей могут быть сделаны личные исключения, при условии, что они не отрицательно влияют на операции компании или не вредят благополучию других сотрудников.

Мы придерживаемся строгой политики «нет работе по воскресеньям или праздникам», с исключениями только в строгих условиях. Трудовой кодекс гласит, что человек не должен работать более 10 часов в день, требуя 11-часового отдыха после этого. Кто-то, кто работает допоздна, продолжает рано на следующий день или работает 10 часов, уже нарушает закон. Работодатели не могут ожидать, что сотрудники будут доступны 24/7.

Christina Lohner поговорила с Alexander Haefner

Установление четких границ может помочь сотрудникам избежать профессиональных неудач при попытке установить время, не связанное с работой, во время своего досуга. Это может включать установление ожиданий с менеджерами и определение подходящих альтернативных решений перед отпуском, чтобы предотвратить конфликты.

Могло бы быть полезно для организаций установить руководящие принципы, ограничивающие общение работодатель-сотрудник во время досуга. Хотя некоторые ситуации, такие как чрезвычайные ситуации, могут потребовать контакта, эти случаи должны быть исключением, а не правилом, чтобы сохранить удовлетворенность и благополучие сотрудников.

