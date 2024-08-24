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ПроисшествияНовостиДиджей

Поддержание музыкальных выступлений диджея может помочь избежать коллективной паники.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Скорая помощь въезжает на территорию городского праздника в Солингене.
Скорая помощь въезжает на территорию городского праздника в Солингене.

- Поддержание музыкальных выступлений диджея может помочь избежать коллективной паники.

Я продолжал играть, несмотря на то, что это было невероятно сложно. Примерно через 10-12 минут музыка наконец-то прекратилась, и толпу проинформировали об инциденте", - поделился он в своем посте.

Тема DJ об нападении в Солingen: "Я все еще в шоке"

Учитывая, что преступник все еще был на свободе, мы забежали в ближайший магазин, пока вертолет кружил над головой. "Я все еще в шоке. Это должно было быть празднованием для всех. Некоторые из моих близких друзей были там со своими детьми. Я пишу это, пока вертолет все еще находится над нашим старым районом, где я вырос в небольшом немецком городе. Что же происходит в нашем мире... мои мысли с всеми жертвами."

В пятницу вечером около 9:40 PM во время 650-го юбилейного городского фестиваля в Северном Рейне-Вестфалии в Солingen неизвестный мужчина совершил насилие с ножом. Авторитеты все еще разыскивают подозреваемого, задействовав большие силы. Поиски продолжаются, как подтвердил представитель полиции Дюссельдорфа в субботу утром. В пресс-релизе полиция сообщила, что на данный момент трое человек погибли и восемь получили ранения, пятеро из них тяжелые. Полиция призывает жителей Солingen проявлять осторожность в центре города в ранние утренние часы.

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Несмотря на травмирующий инцидент, DJ продолжил играть на фестивале. Придя в себя, он сказал, что часто выступает на таких мероприятиях и был шокирован увидеть такое насилие.

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