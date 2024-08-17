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Федеральные земли ГерманииНовостиСельское хозяйство

Под влиянием повышенной влажности и жары работники виноградников сталкиваются с повышенным "слогом, связанным с плесенью".

Морозы нанесли ущерб первоначальному росту растений. Сейчас виноделы сталкиваются с дополнительными преградами. Тем не менее, у них есть повод для радости в предстоящие выходные.

 and  Ann Bradley
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Примерно 130 гектаров виноградника в Тюрингии попадают в защищенную винодельческую зону...
Примерно 130 гектаров виноградника в Тюрингии попадают в защищенную винодельческую зону Саале-Унструт.

- Под влиянием повышенной влажности и жары работники виноградников сталкиваются с повышенным "слогом, связанным с плесенью".

Жгучие температуры и эпизодические сильные ливни ставят виноделов в Тюрингии в затруднительное положение относительно их винограда. В апреле заморозки привели к полной гибели начальных побегов, отметила Элке Майнхардт, глава Ассоциации виноделов Тюрингии в Бад-Зуле. "Теперь проблема в гниении, и мы должны справиться с влажностью". Угроза плесени высока.

Судьба урожая этого года остается неопределенной. До сбора урожая может произойти многое. "Мы надеемся на прекрасную позднюю осень, чтобы повысить уровень сахара в винограде". Тем не менее, ни рекордного урожая, ни высокого качества не предвидится, заявила Майнхардт.

Тем не менее, есть повод для праздника: в эти выходные в Бад-Зуле пройдет 30-й Тюрингский винный фестиваль. "За последние 30 лет мы наблюдали невероятный рост. Фестиваль начался тогда с двух палаток, и теперь мы ожидаем thousands of revelers," Майнхардт сказал.

На фестивале также будет коронована Тюрингская винная принцесса на 2024 и 2025 годы. В отличие от Рейнланд-Пфальца, в Тюрингии не было серьезных споров о модернизации и расширении этой церемониальной роли, чтобы включить мужчин. "Я думаю, что это нормально, чтобы участвовать в дискуссии, и я считаю, что это почетное положение должно продолжать развиваться, но у нас все еще есть стабильный поток кандидатов", - отметила Майнхардт.

Точно так же винодельческий регион в Тюрингии расширился: он составлял всего 13 гектаров в начале 1990-х годов и теперь охватывает 147 гектаров. В настоящее время есть четыре крупных предприятия, охватывающие 63 гектара, двенадцать семейных бизнесов с саморекламой, 67 небольших виноделов и производителей винограда во вторичном секторе, и шесть сельскохозяйственных предприятий, производящих фрукты и вино. В основном, тюрингские виноградники расположены в районах Бад-Зулы и Веймара.

Правительство земли оказывает помощь виноградарству, предоставляя финансовую поддержку для посадки лоз, покупки оборудования или страхования урожая от климатических экстремальных погодных условий. Это потому, что виноградарство, как и другие сельскохозяйственные секторы, также страдает от последствий изменения климата. Это включает вспышки плесени из-за затяжной засухи, сменяющейся сильным дождем. Некоторые предприятия уже перешли на так называемые Пиви сорта, которые менее восприимчивы к заболеваниям винограда, таким как оидиум и милдью.

Несмотря на трудности в урожае винограда из-за погодных условий, сельскохозяйственный сектор в Тюрингии показал значительный рост. Винодельческий регион расширился с 13 гектаров в 1990-х годах до охвата 147 гектаров сейчас, с различными крупными предприятиями и небольшими виноделами, вносящими вклад в это расширение.

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