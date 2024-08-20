- Под руководством Йоханнеса Биттера, гандбольная команда Гамбурга теперь имеет нового председателя.

Вратарь Йоханнес Биттер примет на себя двойную роль в команде HSV Hamburg по гандболу в ближайший период. 41-летний Биттер не только будет защищать ворота в команде Бундеслиги, но и займет должность Вице-президента.

Биттер входит в новый состав руководства, возглавляемый президентом Kay Spanger, который заменил предыдущую команду во главе с президентом Marc Evermann и вице-президентом Martin Schwalb. Как и прежде, в этой команде также участвуют Jana Fuhrmann и Sven Hielscher.

Биттер рад своей новой роли: "Я уже вносил свой вклад в развитие клуба вне поля после своего возвращения в Гамбург. Теперь я с нетерпением жду официального принятия этой роли, продолжая свою деятельность на поле. Мы все видим нереализованный потенциал в этом клубе, и я хочу внести свой вклад в его развитие как член руководства".

Evermann и Schwalb покинули свои должности после восьми лет, после расследования истории клуба. HSV Hamburg только недавно получил лицензию Бундеслиги на сезон 2024/25. Evermann и бывший тренер Schwalb сыграли важную роль в восстановлении клуба после его банкротства в январе 2016 года.

Биттер и команда начнут новый сезон выездной игрой против Frisch Auf Göppingen 6 сентября.

Двойная роль Биттера в HSV Hamburg включает в себя не только игру на позиции вратаря в гандбольной лиге, но и службу в качестве вице-президента в новом руководстве клуба. Гандбольная лига - это место, где HSV Hamburg начнет свой новый сезон выездной игрой против Frisch Auf Goepingen 6 сентября.

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