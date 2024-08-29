Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЗвезды

Под прикрытием подросток тайно расследует купальник Памелы Андерсон во время "Охоты на Залив".

На собраниях бывших членов casts 'Байуоч' молодой звёздa Джереми Джексон вспоминает о трудном детстве рядом с известными секс-символами. Но его проблемы не ограничиваются исследованием фетишизированных запахов.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
Джереми Джексон объединился со своим экранным отцом, Дэвидом Хасселхоффом, в начале своего пути в...
Джереми Джексон объединился со своим экранным отцом, Дэвидом Хасселхоффом, в начале своего пути в 'Пляже', в эпизоде 'Кошмар под водой'.

- Под прикрытием подросток тайно расследует купальник Памелы Андерсон во время "Охоты на Залив".

За два десятка лет после завершения легендарного сериала "Спасатели Малибу" фанаты могут ликовать благодаря воссоединению бывших актеров команды спасателей Малибу. В возрасте 52 лет актриса Николь Эггерт, известная по роли Саммер Куинн в двух сезонах, выпустила новый сериал "После Спасателей Малибу: момент Сола" - доступный на Hulu в США. В этом сериале принимают участие более 35 бывших актеров, которые делятся своими воспоминаниями о съемках. Одним из этих актеров, Джереми Джексону 43 года, который вызывает шок своими откровениями.

Необычные выходки Джексона

В возрасте 10 лет Джексон стал членом команды "Спасателей Малибу", играя роль сына Митча Бучанана, персонажа Дэвида Хассельхоффа (72). Вырастая на съемочной площадке вместе с секс-символами, такими как Памела Андерсон (57) и Кармен Электра (52), он проявлял некоторые странные поведения, вызванные гормонами подростка.

В новом мини-сериале Джексон признается, что проникал в трейлеры своих женских коллег и нюхал их использованные купальники, как сообщает "Page Six". "Расти на 'Спасателях Малибу' было мучением", - говорит он в документальном фильме. "Я был слишком молод, чтобы спать с девушками, но достаточно взрослым, чтобы желать их". Он откровенно добавляет: "Так что я часто проникал в раздевалки женщин после их дня и брал их грязные купальники". Эггерт была его особой фиксацией.

Борьба с зависимостью

Джексон также боролся с наркотической зависимостью в последние годы на шоу, с 1998 по 1999 год, в итоге поддавшись зависимости от кристаллического метамфетамина. "Однажды Дэвид Хассельхофф спросил меня, 'Ты куришь травку или что-то еще?' Я подумал, 'Они думают, что я курю травку?' Я не мог сказать им правду", - вспоминает он. Сейчас он раскрывает правду: "Если вы не спали пять дней, курили кристаллический метамфетамин, и кто-то спрашивает, 'Ты в порядке?' - это самый ужасный опыт".

Наркотики и правовые проблемы

В 1999 году сериал закончился, но не для Джексона. Его арестовали за наркотические правонарушения и он провел 90 дней в тюрьме. После этого он поступил в реабилитационный центр.

Но он не был чистым. В 2005 году его арестовали за организацию лаборатории по производству метамфетамина в его доме. Несколько лет спустя, в 2015 году, его арестовали снова, на этот раз за то, что он, якобы, ранил человека в Лос-Анджелесе.

Популярный телевизионный сериал "Спасатели Малибу" выходил в эфир с 1989 по 2001 год, рассказывая о команде спасателей, которые спасали пловцов и разбирались со своими собственными романтическими проблемами. "После Спасателей Малибу: момент Сола" собирает лучшие моменты сериала и секреты за кулисами. Со-продюсером является звезда "Спасателей Малибу" Эггерт, которая объявила о своем диагнозе рака груди в декабре 2023 года. В настоящее время актриса восстанавливается, как она раскрыла в журнале "Люди". Кроме своих детей, документальный сериал служит отличным отвлечением для нее.

Джексон признается, что его fascination с грязными купальниками своих коллег, в том числе Эггерт, началась во время его пребывания на "Спасателях Малибу".

Несмотря на отбывание срока в тюрьме за наркотические правонарушения и организацию лаборатории по производству метамфетамина у себя дома, Джексон продолжает бороться с зависимостью и был арестован несколько раз.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Телевизионное руководство по четвергам
Общество

Телевизионное руководство по четвергам

20:15, ZDF, Локсли у бассейна, Ситком - Телевизионное руководство по четвергам Управляющий муниципальным бассейном Груберг, Карл Крузе (Мilan Peschel), оберегает его, как свою вотчину, и железно соблюдает порядок и пунктуальность. Бассейн полон 70-х годов, но семейство уток и пожилая фрау Богнер (Monika John) игнорируют правила Карла. Бассейн нуждается в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Лёнес Бенеш отправляется в Венецию на дебют '5 сентября'.
Общество

Леони Бенеш оказалась зависимой от новостей

После своих появлений в фильмах 'Белый ribbon' и 'Учебный кабинет', Лёни Бенэнеш получила признание. В настоящий момент она снимается в триллере '5 сентября', который исследует влияние СМИ и их ответственность.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Наслаждаться мелодиями в парке на зеленой траве - вершина лета редко превосходит это. Что будет...
Общество

Назван следующий летний блокбастер "24".

В данном случае, корона немецкого летнего хита не так очевидна. Но победитель все же определится. Существует ли возможность для Ширин Дэвид, или это более вероятно трое суток погибшая Раффаэлла Карра?

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

В 1999 годуGem Archer заменил Bonehead в качестве члена Oasis, сотрудничая в музыкальном плане...
Культура

Слухи о музыкантах и музыкальных группах

- Слухи о музыкантах и музыкальных группах Вокруг Oasis поднимается шумиха: Носители скандальной славы братья Noel (57) и Liam Gallagher (51), лидеры культовой группы Oasis, объявили о туре воссоединения, запланированном на 2025 год. На данный момент подтверждено 14 концертов, и, возможно, последуют еще. Инсайдеры сообщают, что их давний гитарист Gem

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Партнер Lufthansa Discover отменяет рейсы из-за забастовки рабочих
Экономика

Персонал авиакомпании продлевает промышленную акцию против грузоперевозчиков

На третий день трудового противостояния в команде дочерней компании Lufthansa Discover ассоциация пилотов изменяет свою тактику. Теперь другой авиаперевозчик в рамках компании рискует быть затронутым.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.
Политика

Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.

После инцидента в Солlingen руководитель ХДС Мерц выдвинул список требований и начал переговоры с Канцлером Шольцем. Руководитель СДПГ Клингебёль разделяет его точку зрения на потенциальные решения. astfel, "Зеленые" и ФРГ также выразили свои предложения.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.
Главные темы

На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.

В ходе второй giornata боевой операции на Западном берегу израильская армия объявила о гибели пяти палестинских боевиков. В результате перестрелки войска якобы захватили пятерых подозреваемых, спрятавшихся в мечети, сообщила армия в четверг. Операция началась утром в городской зоне Тулкарема.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно