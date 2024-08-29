- Под прикрытием подросток тайно расследует купальник Памелы Андерсон во время "Охоты на Залив".

За два десятка лет после завершения легендарного сериала "Спасатели Малибу" фанаты могут ликовать благодаря воссоединению бывших актеров команды спасателей Малибу. В возрасте 52 лет актриса Николь Эггерт, известная по роли Саммер Куинн в двух сезонах, выпустила новый сериал "После Спасателей Малибу: момент Сола" - доступный на Hulu в США. В этом сериале принимают участие более 35 бывших актеров, которые делятся своими воспоминаниями о съемках. Одним из этих актеров, Джереми Джексону 43 года, который вызывает шок своими откровениями.

Необычные выходки Джексона

В возрасте 10 лет Джексон стал членом команды "Спасателей Малибу", играя роль сына Митча Бучанана, персонажа Дэвида Хассельхоффа (72). Вырастая на съемочной площадке вместе с секс-символами, такими как Памела Андерсон (57) и Кармен Электра (52), он проявлял некоторые странные поведения, вызванные гормонами подростка.

В новом мини-сериале Джексон признается, что проникал в трейлеры своих женских коллег и нюхал их использованные купальники, как сообщает "Page Six". "Расти на 'Спасателях Малибу' было мучением", - говорит он в документальном фильме. "Я был слишком молод, чтобы спать с девушками, но достаточно взрослым, чтобы желать их". Он откровенно добавляет: "Так что я часто проникал в раздевалки женщин после их дня и брал их грязные купальники". Эггерт была его особой фиксацией.

Борьба с зависимостью

Джексон также боролся с наркотической зависимостью в последние годы на шоу, с 1998 по 1999 год, в итоге поддавшись зависимости от кристаллического метамфетамина. "Однажды Дэвид Хассельхофф спросил меня, 'Ты куришь травку или что-то еще?' Я подумал, 'Они думают, что я курю травку?' Я не мог сказать им правду", - вспоминает он. Сейчас он раскрывает правду: "Если вы не спали пять дней, курили кристаллический метамфетамин, и кто-то спрашивает, 'Ты в порядке?' - это самый ужасный опыт".

Наркотики и правовые проблемы

В 1999 году сериал закончился, но не для Джексона. Его арестовали за наркотические правонарушения и он провел 90 дней в тюрьме. После этого он поступил в реабилитационный центр.

Но он не был чистым. В 2005 году его арестовали за организацию лаборатории по производству метамфетамина в его доме. Несколько лет спустя, в 2015 году, его арестовали снова, на этот раз за то, что он, якобы, ранил человека в Лос-Анджелесе.

Популярный телевизионный сериал "Спасатели Малибу" выходил в эфир с 1989 по 2001 год, рассказывая о команде спасателей, которые спасали пловцов и разбирались со своими собственными романтическими проблемами. "После Спасателей Малибу: момент Сола" собирает лучшие моменты сериала и секреты за кулисами. Со-продюсером является звезда "Спасателей Малибу" Эггерт, которая объявила о своем диагнозе рака груди в декабре 2023 года. В настоящее время актриса восстанавливается, как она раскрыла в журнале "Люди". Кроме своих детей, документальный сериал служит отличным отвлечением для нее.

Джексон признается, что его fascination с грязными купальниками своих коллег, в том числе Эггерт, началась во время его пребывания на "Спасателях Малибу".

Несмотря на отбывание срока в тюрьме за наркотические правонарушения и организацию лаборатории по производству метамфетамина у себя дома, Джексон продолжает бороться с зависимостью и был арестован несколько раз.

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