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Под нанесением пакетов льда на голову, Нимейер ослепляет

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут

Под нанесением пакетов льда на голову, Нимейер ослепляет

Два года назад Юле Нiemeier повернула головы, пройдя в четвертьфинал Уимблдона. После спада в карьере она вернулась в форму, войдя в топ-32 на US Open. Игрок из Дортмунда преобразила свою игру, возможно, готовясь к новому стремительному взлёту.

Пот лил с Юле Нiemeier, на голове были ледовые пакеты, когда она триумфально подпрыгнула после того, как обыграла свою соперницу в жаркий полдень Нью-Йорка. Впервые за два года она вышла в третий раунд турнира Большого шлема. Она обыграла Мойуку Учидзиму со счётом 6:4, 6:0 на US Open.

Нiemeier с самого начала взяла инициативу в свои руки при температуре выше 34 градусов Цельсия, переиграв японскую теннисистку, которая ранее обыграла Тамару Корпач. Теперь она встретится либо с Цзин Цинвэнь, олимпийской чемпионкой из Китая, либо с Эрикой Андрэевой из России. К сожалению, её подруга и соратница по команде Ева Лис была выбита из борьбы, проиграв напряжённый матч Марии Боузковой из Чехии со счётом 2:6, 6:1, 5:7.

Несмотря на то, что Нiemeier ранее доходила до четвертьфинала Уимблдона и 1/16 финала US Open, её рейтинг упал до 175-го места. В этом сезоне она вернулась в форму, сейчас она 101-я в мире. Бывший национальный тренер женщин Барбара Риттнер считает её прогресс впечатляющим.

Нiemeier о своей трансформации: "Я стала другим игроком, другим человеком"

"Я стала другим игроком, другим человеком", - отражает Нiemeier свою эволюцию с тех пор, как она пробилась два года назад. "Я выросла как игрок и как личность". Её понимание игры полностью изменилось благодаря руководству Михаэля Гезера, её тренера с конца прошлого года. "Юле - невероятно талантливая теннисистка с огромным потенциалом", - восхищается Лис.

Нiemeier диктовала темп игры, большинство очков были выиграны её ударами или ошибками. На 4:3 она ненадолго присела, якобы лечила волдырь на левой ноге на скамейке. Учидзима, возможно, недооценила её, считая, что она отдыхает, что дало Нiemeier возможность взять инициативу. Во время перерывов для борьбы с палящим солнцем обе теннисистки использовали прохладный воздух из шлангов и полотенца.

Простой бэкхенд Учиджимы позволил Нiemeier выиграть её подачу, и после 61 минуты первый сет был её. Сопротивление японской теннисистки было почти сломлено. После длительного перерыва на смене сторон Нiemeier легко прошла остальные игры, выиграв шесть подряд геймов, а её второй матч-болл гарантировал ей место в третьем раунде и бонус в размере 215 000 долларов после 96 минут.

Победа Нiemeier на US Open знаменует её возвращение в третий раунд турнира Большого шлема после двухлетнего перерыва. Она продолжает впечатлять своими улучшенными навыками на корте в мире спорта.

Принимая свой новый успех, Нiemeier благодарна своему тренеру Михаэлю Гезеру за то, что он помог ей эволюционировать в более зрелую и умелую теннисистку tanto на корте, как и вне его.

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