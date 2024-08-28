Под нанесением пакетов льда на череп, Юль Нимейер выходит победителем

Два года назад Юле Нiemeier всех поразила, пробившись в четвертьфинал Уимблдона. После спада в карьере она вернулась в топ-32 на US Open. Спортсменка из Дортмунда преобразилась, возможно, готовясь к новому рывку.

С ледовыми пакетами на голове Юле Нiemeier преодолела полуденную жару Нью-Йорка и отпраздновала победу в матче с радостными прыжками. Впервые за два года дортмундская теннисистка вышла в третий раунд турнира Большого шлема. 25-летняя Нiemeier обыграла Мойуку Учиджиму 6:4, 6:0 на US Open.

С самого начала Нiemeier доминировала при температуре 34°C и обыграла японскую теннисистку, которая ранее победила Тамару Корпач. Нiemeier теперь встретится с олимпийской чемпионкой Чжен Цинвэнь из Китая или российской теннисисткой Эрикой Андреевой. К сожалению, ее подруга Ева Лис не смогла пробиться во второй раунд, уступив в напряженном матче 2:6, 6:1, 5:7 чешке Марии Боузковой.

Нiemeier потрясла мир, пробившись в четвертьфинал Уимблдона в 2022 году и в 16-й раунд US Open, но затем упала до 175-го места в мире. В этом сезоне она возвращается, занимая 101-е место и находясь на пути к возвращению в топ-100 после US Open. "Это хорошая основа для продвижения в топ-50, но теперь она должна просто насладиться этим", - прокомментировала бывшая немецкая национальный тренер Барбара Риттнер на Sportdeutschland.TV.

Нiemeier о своей трансформации: "Я стала совершенно другой игроком"

"Я стала совершенно другой игрок, совершенно другой человек", - говорит Нiemeier о своей трансформации с тех пор, как она взлетела два года назад. "Я повзрослела как игрок и как человек". Она интерпретирует игру в теннис "совершенно по-новому", благодаря своему менеджеру МихаэлюGeserer, который был ее главным тренером с конца прошлого года. "Юле - исключительная спортсменка, у нее такой феноменальный потенциал", - говорит Лис.

Нiemeier диктовала свои условия, выигрывая множество очков благодаря своим выигрышным ударам или ошибкам соперника. При счете 4:3 она, казалось, лечила свою левую ногу мазью и бинтом, во время чего изучала блокнот, как она делала в прошлом. Обе теннисистки использовали прохладный туман из шланга и влажные полотенца, чтобы справиться с жарой.

Легкая ошибка на бекхенде Учиджимы подарила Нiemeier подачу соперницы, и после 61 минуты она выиграла первый сет. Сопротивление японской теннисистки было почти сломлено. После более длительного перерыва во время смены сторон Нiemeier выиграла шесть геймов подряд. С вторым матч-болом фанатка "Боруссии Дортмунд" обеспечила себе место в третьем раунде и $215,000 после 96 минут.

Победа Нiemeier в жарком матче на US Open стала ее первым выходом в третий раунд турнира Большого шлема за два года, демонстрируя ее прогресс в теннисе. После своей трансформации под руководством МихаэляGeserer Нiemeier интерпретирует игру в теннис по-новому, стремясь вернуться в топ-100.

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