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Почтовая служба Соединенных Штатов предлагает увеличить цены на марки в пять раз в течение трех лет.

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Почта США предлагает повысить тарифы на марки неоднократно до 2027 года.
Почта США предлагает повысить тарифы на марки неоднократно до 2027 года.

Почтовая служба Соединенных Штатов предлагает увеличить цены на марки в пять раз в течение трех лет.

Американская почтовая служба объявила, что стоимость первого класса почты, которая в настоящее время составляет 73 цента, увеличится в пять раз к 2027 году, согласно отчету, представленному в Комиссию по почтовому регулированию на этой неделе.

Первое повышение цены запланировано на июль 2025 года и будет происходить каждые январь и июль до 2027 года, как объявило агентство. Однако эти конкретные увеличения цены ждут одобрения от Комиссии по почтовому регулированию.

Почтовая служба заверила, что не будет повышать цены в январе 2025 года, несмотря на новый полугодовой график повышения цен, что является временной паузой.

В заявлении генеральный почтмейстер Луис Де Joy заявил: "Наши методы доказали свою эффективность, и proyected инфляция находится на снижении." В результате он добавил: "Мы отложим предложение любых повышений цен для рынка доминирующих услуг до июля по крайней мере".

Кроме того, Почта США подтвердила свое намерение продолжать внедрять меры по сокращению затрат и поддерживать свои услуги и продукты по доступным ценам. Она также отметила, что лишь немногие страны взимают меньше за почтовые отправления, чем США.

Стоимость первого класса почты выросла до 10 центов в 1974 году, почти к 200-летию службы. Недавно, в 2002 году, она составляла 34 цента, что составляет половину от текущей цены.

Доля первого класса почты в общем бизнесе Почтовой службы сокращается из-за роста цифровых коммуникаций. За последнее десятилетие количество отправленных индивидуальных писем сократилось примерно на половину.

Предложенные повышения цен на первый класс почты являются частью бизнес-стратегии Почтовой службы по покрытию своих затрат, как указано в отчете. Несмотря на запланированные увеличения, генеральный почтмейстер Луис Де Joy объявил временную паузу в повышении цен для рынка доминирующих услуг.

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