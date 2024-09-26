Почтовая служба Соединенных Штатов предлагает увеличить цены на марки в пять раз в течение трех лет.

Американская почтовая служба объявила, что стоимость первого класса почты, которая в настоящее время составляет 73 цента, увеличится в пять раз к 2027 году, согласно отчету, представленному в Комиссию по почтовому регулированию на этой неделе.

Первое повышение цены запланировано на июль 2025 года и будет происходить каждые январь и июль до 2027 года, как объявило агентство. Однако эти конкретные увеличения цены ждут одобрения от Комиссии по почтовому регулированию.

Почтовая служба заверила, что не будет повышать цены в январе 2025 года, несмотря на новый полугодовой график повышения цен, что является временной паузой.

В заявлении генеральный почтмейстер Луис Де Joy заявил: "Наши методы доказали свою эффективность, и proyected инфляция находится на снижении." В результате он добавил: "Мы отложим предложение любых повышений цен для рынка доминирующих услуг до июля по крайней мере".

Кроме того, Почта США подтвердила свое намерение продолжать внедрять меры по сокращению затрат и поддерживать свои услуги и продукты по доступным ценам. Она также отметила, что лишь немногие страны взимают меньше за почтовые отправления, чем США.

Стоимость первого класса почты выросла до 10 центов в 1974 году, почти к 200-летию службы. Недавно, в 2002 году, она составляла 34 цента, что составляет половину от текущей цены.

Доля первого класса почты в общем бизнесе Почтовой службы сокращается из-за роста цифровых коммуникаций. За последнее десятилетие количество отправленных индивидуальных писем сократилось примерно на половину.

Предложенные повышения цен на первый класс почты являются частью бизнес-стратегии Почтовой службы по покрытию своих затрат, как указано в отчете. Несмотря на запланированные увеличения, генеральный почтмейстер Луис Де Joy объявил временную паузу в повышении цен для рынка доминирующих услуг.

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