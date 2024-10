Почти три десятилетия назад Эллен публично заявила, что она гея, существенно изменив ландшафт телевидения.

Возбуждение нарастало по мере приближения даты эфира. Неизвестный черновик шоу появился в Сети заранее. Комедиант подогревал интерес в интервью. Сама Эллен украсила обложку журнала Time за несколько недель до выхода шоу. И когда настало время для "Эпизода с собакой", зрители едва сдерживали нетерпение, с нетерпением ожидая, когда Эллен Морган произнесёт те два судьбоносных слова.

Их всё ещё ждал сюрприз. В начале эпизода друзья Эллен беспокоились, призывая её выйти из ванной.

"Эллен, ты выйдешь или что?"

"Прекрати нас дразнить и выходи уже!"

Эллен выглянула из-за двери, раздражённая нетерпением друзей.

"В чём дело, у меня ещё есть час!" — засмеялась она.

Эпизод был полон остроумных шуток, длился целый час и переполнен аллюзиями на сексуальную идентичность Эллен. До "Эпизода с собакой" её персонаж редко вступал в романтические отношения и обычно избегал ухаживаний, нарушая conventional sitcom tropes и раздражая руководство сети. Эпизод, по слухам, получил своё название от комментария CEO Disney Майкла Эйснера, предложившего, что если Эллен не будет встречаться с мужчинами, то хотя бы может взять собаку в качестве компромисса.

Эллен Морган так и не заполучила ту собаку, но эпизод оставил неизгладимый след в истории телевидения. Эллен стала одной из первых открыто геев главных героев на телевидении, и влияние "Эпизода с собакой" было тщательно проанализировано в многочисленных академических статьях после его дебюта. Его влияние вдохновило будущие успешные ситкомы, такие как "Вills & Grace" и "Современная семья", которые также имеют геев в главных ролях.

Дейва Сэвел, со-шоураннер четвертого сезона "Эллен", написала множество телесериалов за свою карьеру и до сих пор ищет "магию", которую она видела в "Эпизоде с собакой".

"Я считаю, что этот эпизод действительно задел очень чувствительную струну в стране," — сказала она CNN. "Вот почему он был успешным — потому что он был настоящим."

Создание "Эпизода с собакой"

Создание "Эпизода с собакой" началось с самой Эллен.

Она пригласила писателей на ужин перед началом четвертого сезона и объявила, что хочет, чтобы её персонаж, Эллен Морган, открыто призналась в своей гомосексуальности (хотя её коллеги в то время уже знали о её сексуальности).

"Всё началось с неё, с желания быть верной себе," — сказала Сэвел. "Представьте себе, не можешь быть собой — 'мой персонаж такой, а я такой'. Часто персонажи сливаются с актером, который их играет, и наоборот."

После получения одобрения от исполнительного директора Disney TV Дина Валентайна Сэвел и её соавторы отправились в рискованное путешествие, интервьюируя геев из "Эллен" о своих историях каминг-аута. Это было рискованное предприятие, но писатели были готовы исследовать этот новый путь для персонажа Эллен, ведущий её к самопринятию.

"Это был уже сложившийся персонаж на популярном шоу — одном из самых больших шоу того времени — и либо это сработает, либо нет," — сказала Сэвел.

Писатели запросили определенные условия у ABC: эпизод должен длиться час, и он должен выйти в эфир во время "недели подсчета", недели, когда сети определяют цены на рекламу на основе просмотров, так как эпизоды, показанные в это время, часто получают более высокие рейтинги. Каминг-аут Эллен не должен выглядеть как бесплатная пиар-акция, добавила Сэвел.

В течение сезона были расставлены хлебные крошки, ведущие Эллен к признанию своей сексуальности. В первом эпизоде был намек на гомосексуальность, когда персонаж сказал слово "гей", что заставило микроволновку или дверной звонок пискнуть, объяснила Сэвел. В одной сцене Эллен пела "Я чувствую себя прекрасно" из "Западной стороны", останавливаясь всего в шаге от "гей" строчки. И на протяжении всего сезона Эллен искала ответы на свои неудобства и недовольство у серии терапевтов, но так и не нашла их.

Только когда Эллен встретила Сьюзан, открытую лесбиянку, сыгранную гостевой звездой Ларой Дерн, она почувствовала себя комфортно, признаваясь в своей сексуальности. Между ними возникла мгновенная связь, и это позволило Эллен finally открыться. После того, как она призналась своему последнему терапевту (сыгранному Опрой Уинфри), что у неё есть чувства к Сьюзан, Эллен спешит в аэропорт, чтобы увидеть её ещё раз, теперь свободно выражая свои чувства.

"Я даже не могу произнести это слово," — вздыхает Эллен в кульминационный момент эпизода, явно борясь с самопринятием. "Почему я не могу произнести это слово? ... Что не так, почему я должна стыдиться? Мне 35 лет. Я так боюсь сказать это людям."

И затем, неожиданно, микрофон ловит её признание: "Сьюзан, я гетеросексуальная."

Реакция зрителей на "Эпизод с собакой"

Более 42 миллионов человек посмотрели эпизод вживую, что было существенным увеличением просмотров по сравнению с остальной частью сезона.

Эпизод получил свою долю критики, в том числе письма и угрозы, призналась Сэвел, и одна из станций ABC в Алабаме вообще не показывала эпизод. Однако обратная связь была быстро затмевана положительными отзывами зрителей, которые хвалили эпизод за то, что он дал им храбрости признаться в своей сексуальности самим.

Савэль стал свидетелем последствий воочию. После победы на премии "Эмми" за соавторство "Эпизода с щенком" в 1997 году она и ее коллеги по написанию сценария, а также Дизен, пробирались через многолюдную зону за кулисами к прессе. Однако их остановили ряды поваров и официантов, которые прервали свою работу, чтобы аплодировать и поздравить команду "Эллен". Этот момент до сих пор вызывает слезы на глазах у Савэль.

"Мы парили. Эти моменты правды – вот в чем было дело", – сказала Савэль.

Профессор Рэйчел Лоуэн Уокер, преподающая женские и гендерные исследования в Университете Саскачевана в Канаде, продолжает показывать "Эпизод с щенком" своим студентам, многие из которых не знают, что Дизен играла в ситкоме.

"(Эпизод) был таким переломным моментом в квир-репрезентации на экране, особенно учитывая контекст: обожаемая Эллен Дизен была на самом деле геем. Ее выход из шкафа сделал это более чем просто историей на экране. Это сделало его реальным, образом, с которым ситкомы редко имеют дело с повседневной жизнью".

"Эллен" была отменена после выхода в свет персонажа

Савэль и другие писатели были уволены после четвертого сезона, как она утверждает, когда "Эллен" перешла на новый этап. В пятом сезоне уверенная в себе Эллен встречалась, находила серьезную подругу и принимала свою жизнь как открытая лесбиянка. ( despite DeGeneres' objections, ABC added parental advisories to episodes featuring gay content throughout the season.)

"Новая" Эллен резко отличалась от самоироничной героини, которая ранее избегала романтики. Рейтинги нового сезона резко упали, и "Эллен" была окончательно отменена в 1998 году. (Хотя ABC никогда не признавала этого, Лоуэн Уокер и другие эксперты считают, что шоу было "слишком геем" для сети в то время.)

Дизен вернулась на телевидение в 2001 году с другим геем персонажем в "Шоу Эллен", а затем запустила свой успешный дневной разговорный шоу в 2003 году.

"Взглянув на 'Эллен', я чувствую, что (Дизен) взяла на себя столь значительную ответственность за многих будущих квир-персонажей", – сказала Лоуэн Уокер. "Кажется, что это отсутствие позволило многим другим присутствовать".

"Эллен" переопределила телевидение, но представительство все еще имеет путь

"Эпизод с щенком" добился того, чего редко добиваются на телевидении: он взял любимого персонажа, разработанного в течение нескольких сезонов, и полностью переделал его вымышленную жизнь. Эллен Морган превратилась из неуклюжей, обаятельной "девушки-next-door", как часто описывал персонаж руководство сети, в уверенную в себе, харизматичную лесбиянку, не извиняющуюся за это.

Влияние "Эллен" было очевидным уже через год. Когда "Вилл и Грейс" дебютировала через год после "Эпизода с щенком", ее протагонист и его эксцентричный друг не нуждались в выходе, как Эллен. Через десять лет пара Митчелл и Кэмерон, а также их удочеренная дочь Лилли, стали любимыми персонажами в "Современной семье". Теперь сериалы, ориентированные на молодых квир-персонажей, такие как популярный Netflix-сериал "Heartstopper", стали обычным явлением.

Однако представительство лесбиянок на телевидении отстает, отметила Лоуэн Уокер. Персонажи, подобные Аризоне Роббинс из "Анатомии Грей" и многим из женщин из "Оранжевый – хит сезона", были открытыми лесбиянками с самого начала, а шоу, подобные "Слово L", имели в основном лесбийский состав. Но эти персонажи часто сталкивались с насилием, трагедиями или критикой за укрепление стереотипов или заблуждений о лесбиянках.

"Все еще редко увидеть лесбиянок в той роли в прайм-тайм, кабельном телевидении ситкоме", – сказала Лоуэн Уокер. "Современная семья принесла двух геев мужчин в наши дома, но я не могу вспомнить лесбиянку или квир-женщину, которая получила тот же самый семейный прием".

Несмотря на свою репутацию любимой телеведущей, Дизен в конечном итоге столкнулась с обвинениями в токсичной рабочей среде. Она обратилась к этому в своем недавнем специальном выпуске Netflix, который, как она сказала, будет последним.

Савэль не работала с ней с 1997 года, но вспоминает Дизен как требовательного, ориентированного на результат босса с проверенной репутацией. Но "Эпизод с щенком" навсегда останется неотъемлемой частью наследия Дизен.

"Она навсегда увековечена в этом эпизоде как чемпион угнетенного гей-сообщества – людей в шкафу", – сказал Савэль. "Независимо от того, чего она еще добьется, у нее есть вся нация, которая помнит, когда это произошло".

В свете исторического выхода Эллен Морган в "Эпизоде с щенком" зрители с нетерпением ждали, как персонаж будет справляться с романтикой и отношениями в последующих сезонах.

Несмотря на положительный прием "Эпизода с щенком", руководители сети и критики были неохотно принимать более уверенную, открытую лесбиянку Эллен в последующих сезонах, что привело к снижению рейтинга и, в конечном итоге, к отмене шоу.

