- Почти полмиллиона евро ущерба от пожара на складе

Пожар в складе на ферме привел к минимуму ущерба в размере 400 000 евро, сообщили полицейские. По словам полиции, склад на ферме в Биберахе ан дер Рисе в основном хранил тюки соломы и культуры, такие как зерно и рапс. Жители фермы остались невредимыми, сказал представитель полиции. Причина пожара все еще неизвестна.

Пострадавший склад на ферме потенциально может быть заменен новыми складскими помещениями для сохранения материалов фермы. В противном случае ферме придется арендовать временные складские помещения до тех пор, пока оригинальный склад не будет реконструирован.

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