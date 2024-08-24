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Федеральные земли ГерманииНовостиКрупный рогатый скот

Почти на ста сельскохозяйственных угодьях в юго-западном регионе наблюдаются вспышки болезни голубого языка.

Соблюсти свирепое Интерес: Вирус синий язык разносится молниеносно на молочных фермах, оставляя попытки удержать это как спешную борьбу.

 and  James Williams
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- Почти на ста сельскохозяйственных угодьях в юго-западном регионе наблюдаются вспышки болезни голубого языка.

По меньшей мере, 94 животноводческих хозяйства и операторы в Баден-Вюртемберге стали жертвами синего орофациального заболевания, с более чем 4800 зарегистрированными случаями по всей стране на 23 августа, согласно данным Института Фридриха-Лёффлера (FLI). В июне Федеральный исследовательский институт животноводства зафиксировал всего 13 случаев по стране. Точное количество зараженных животных в этих хозяйствах неизвестно, заявил представитель.

Синее орофациальное заболевание было впервые выявлено у овец в районе Ремс-Мюрр 8 августа и с тех пор распространилось на другие части юго-западной Германии. Например, в районе Рейн-Неккар были введены карантин и ветеринарные меры из-за подтвержденных случаев этого заболевания скота. Фермерам рекомендуется вакцинировать уязвимое поголовье против синего орофациального заболевания.

Вирус синего орофациального заболевания передается определенными насекомыми, в основном поражает овец, коров, крупный рогатый скот, южноамериканских верблюдов, коз и диких жвачных. Он не передается людям, и мясо и молочные продукты от зараженных животных можно безопасно потреблять.

FLI связывает текущую вспышку с серотипом BTV-3 вируса. Ожидается, что в течение года будет зарегистрировано больше случаев и пострадавших хозяйств, и FLI прогнозирует, что BTV-3 останется проблемой в 2024 году.

Ассоциация разведения овец Баден-Вюртемберга предупреждает, что многие в отрасли уже испытывают давление, и некоторые находятся на грани вымирания, заявил директор ассоциации Анетте Вольфарт.

Отмененное представление в Маркгрёнингене

Синее орофациальное заболевание также повлияло на исторический беговой пробег пастухов в Маркгрёнингене (район Людвигсбург). Традиционное шоу, запланированное на пятницу, открыть праздничный уик-энд, было отменено из-за заболевания скота. Остальная часть программы мероприятия запланирована на выходные и понедельник.

За десять месяцев вирус синего орофациального заболевания распространился по Германии, как настоящая вирусная волна. На данный момент к пятнице также пострадала Саксония. Берлин остается единственной федеральной землей без зарегистрированных случаев в скоте, согласно данным FLI.

В Германии насчитывается примерно 10,6 миллиона голов крупного рогатого скота (на май), в том числе около 3,7 миллиона молочных коров. Большинство этих голов, более 75%, сконцентрировано в Баварии, Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне.

Вариант BTV-3 был впервые выявлен в Нидерландах в сентябре 2023 года и быстро распространился. Первый случай в Германии был подтвержден в октябре 2023 года на овцеводческой ферме в Северном Рейне-Вестфалии.

Синее орофациальное заболевание не пощадило и крупный рогатый скот, так как они тоже восприимчивы к этому заболеванию, как и крупный рогатый скот и козы. Несмотря на вспышку, важно отметить, что мясо и молочные продукты от зараженных животных все еще можно безопасно потреблять.

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