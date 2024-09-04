Почти две трети электроэнергии поступают из возобновляемых источников энергии.

В первой половине 2024 года доля возобновляемой энергии в электропроизводстве Германии достигла рекордного уровня. В частности, ветровая энергия показала значительный рост, составив треть от общего объема и став основным источником энергии. Несмотря на это, уголь по-прежнему играет роль.

По данным Федерального статистического управления, было произведено и распределено 135,2 миллиарда киловатт-часов возобновляемой энергии, что составляет 61,5% от внутреннего производства электроэнергии в Германии, превысив 53,3% за первую половину 2023 года. Это самый высокий показатель доли возобновляемой энергии за этот период с 2018 года, когда начался опрос.

В общей сложности в Германии было произведено и распределено 220 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в первой половине 2024 года, что на 5,3% меньше, чем в тот же период годом ранее. Традиционные источники энергии, такие как уголь и газ, сократились на 21,8%, их доля составила 38,5%.

Ветровая энергетика растет

Ветровая энергетика переживает существенный рост. Она выросла на 11,9% до 73,4 миллиарда киловатт-часов, что объясняется необычайно ветреной первой половиной 2024 года, по словам статистиков. Сейчас она составляет треть от внутреннего производства электроэнергии и является "бесспорно самым значительным источником энергии". Фотоэлектрическая энергия также выросла на 8,3% до 30,5 миллиарда киловатт-часов, что составляет 13,9% от общего объема. Увеличение производства электроэнергии от фотоэлектрических установок связано с добавлением новых мощностей.

Уголь сохраняет второе место среди важнейших источников энергии, но показал снижение более чем на четверть. Производство электроэнергии от угля сократилось на 26,4% до 45,9 миллиарда киловатт-часов, что является самым низким показателем производства электроэнергии от угля за полгода с 2018 года, когда начался опрос. Производство электроэнергии от природного газа сократилось на 1,8% до 32,1 миллиарда киловатт-часов, составляя теперь 14,6% от общего объема. Из-за закрытия последних трех немецких атомных электростанций в апреле предыдущего года в сеть не поступает электроэнергия от ядерных реакторов.

Возобновляемая энергия с морского ветра существенно способствовала росту ветровой энергетики. Фактически, производство от морских ветряных электростанций выросло на 12,8%, что способствовало общему объему ветровой энергии в 73,4 миллиарда киловатт-часов.

В результате этого роста морская ветровая энергия составляет теперь примерно 31% от всей ветровой энергии, произведенной в Германии в первой половине 2024 года.

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