Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиМорская ветроэнергия

Почти две трети электроэнергии поступают из возобновляемых источников энергии.

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Германия получает примерно одну треть своей электроэнергии из источников ветровой энергии.
Германия получает примерно одну треть своей электроэнергии из источников ветровой энергии.

Почти две трети электроэнергии поступают из возобновляемых источников энергии.

В первой половине 2024 года доля возобновляемой энергии в электропроизводстве Германии достигла рекордного уровня. В частности, ветровая энергия показала значительный рост, составив треть от общего объема и став основным источником энергии. Несмотря на это, уголь по-прежнему играет роль.

По данным Федерального статистического управления, было произведено и распределено 135,2 миллиарда киловатт-часов возобновляемой энергии, что составляет 61,5% от внутреннего производства электроэнергии в Германии, превысив 53,3% за первую половину 2023 года. Это самый высокий показатель доли возобновляемой энергии за этот период с 2018 года, когда начался опрос.

В общей сложности в Германии было произведено и распределено 220 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в первой половине 2024 года, что на 5,3% меньше, чем в тот же период годом ранее. Традиционные источники энергии, такие как уголь и газ, сократились на 21,8%, их доля составила 38,5%.

Ветровая энергетика растет

Ветровая энергетика переживает существенный рост. Она выросла на 11,9% до 73,4 миллиарда киловатт-часов, что объясняется необычайно ветреной первой половиной 2024 года, по словам статистиков. Сейчас она составляет треть от внутреннего производства электроэнергии и является "бесспорно самым значительным источником энергии". Фотоэлектрическая энергия также выросла на 8,3% до 30,5 миллиарда киловатт-часов, что составляет 13,9% от общего объема. Увеличение производства электроэнергии от фотоэлектрических установок связано с добавлением новых мощностей.

Уголь сохраняет второе место среди важнейших источников энергии, но показал снижение более чем на четверть. Производство электроэнергии от угля сократилось на 26,4% до 45,9 миллиарда киловатт-часов, что является самым низким показателем производства электроэнергии от угля за полгода с 2018 года, когда начался опрос. Производство электроэнергии от природного газа сократилось на 1,8% до 32,1 миллиарда киловатт-часов, составляя теперь 14,6% от общего объема. Из-за закрытия последних трех немецких атомных электростанций в апреле предыдущего года в сеть не поступает электроэнергия от ядерных реакторов.

Возобновляемая энергия с морского ветра существенно способствовала росту ветровой энергетики. Фактически, производство от морских ветряных электростанций выросло на 12,8%, что способствовало общему объему ветровой энергии в 73,4 миллиарда киловатт-часов.

В результате этого роста морская ветровая энергия составляет теперь примерно 31% от всей ветровой энергии, произведенной в Германии в первой половине 2024 года.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Нью-Йорке, стоимость акций дополнительно снизилась.
Экономика

Финансовый рынок переживает спад.

Финансовый рынок переживает спад. Глобальные фондовые рынки переживают спад, главным образом из-за значительного снижения стоимости технологического гиганта Nvidia. Примерно 280 миллиардов долларов рыночной стоимости были потеряны в результате этого. После спада на Уолл-стрит и в Японии, фондовый рынок Франкфурта демонстрирует слабость, с индексом DAX, снизившимся на 0,7% до 18

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Чаус Весельский больше не занимает пост федерального председателя GDL. На его место был избран...
Экономика

Уэсли отказался от Союза водителей локомотивов, чтобы принять его нового лидера.

Саксон, известный провокационными заявлениями, ушёл. «Гельфеbauer» избрал нового лидера. Кроме того, на церемонии прощания присутствовал директор HR Deutsche Bahn.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Президент Deutsche Bank предупреждает о возможных последствиях для позиции Германии после выборов в...
Экономика

Предупреждение о возможных последствиях после голосования в избирательных округах

Альянс ALFA и партия ГРЕНЕЙ прокламале значительный рост делегатов на восточных выборах. Глава Дойче Банк интерпретирует результаты выборов как потенциальную угрозу репутации нации среди финансовых беккеров - и знакта jihnala.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Заслужила в личной гонке на время на дорожке золото, после бронзовой победы в личной гонке на...
Спорт

Хаусбергер выражает радость от золотой медали

В гонке Маайке Хальсбегер приносит нежданную победу.<SPECIAL_802>Циклисты Германии празднуют с серебром и бронзой. СтаSoloo://on замечание, золотая лихорадка не оправдывается.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Первый документальный фильм, созданный самостоятельно, должен был выйти в сентябре.
Культура

Первый документальный фильм, созданный самостоятельно, должен был выйти в сентябре.

Даниэла Бюхнер недавно появлялась на летнем диком отъезде. Её предстоящее телевизионное задание вот-вот начнётся.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Министр экономики Нижней Саксонии Лиз выразила одобрение планам федерального правительства ввести...
Главные темы

Правительственный чиновник искажает историю электромобиля Volkswagen: его курс правильный

- Правительственный чиновник искажает историю электромобиля Volkswagen: его курс правильный Оlaf Ляйс, министр экономики Нижней Саксонии, согласен с акцентом Volkswagen на электромобилях, несмотря на ужесточение мер по сокращению затрат. По словам Ляйса, члена партии СДПГ, трансформация часто проходит через взлёты и падения, и мы сейчас переживаем низкий период, который особенно

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Дитер Кюгельманн, как уполномоченный по правам государства, испытывает настоящее восхищение и...
Федеральные земли Германии

Устойчивый уровень жалоб на конфиденциальность данных остается значительным

Кждый год, государственный комиссар в Рейнланд-Пфальце обрабатывает множество жалоб на защиту данных. В настоящее время ИИ не вносит значительного вклада в эту область, но это может измениться в будущем.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно