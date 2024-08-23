- Почетный список для Тилли: творения, рожденные из "спорной ковки"

Известный дизайнер плавучих платформ дюссельдорфского карнавала Жак Тилли стал одним из одиннадцати новых лауреатов Премии Северного Рейна-Вестфалии. "Мы чествуем людей, которые ежедневно обогащают нашу страну своим многообразным и ярким вкладом – вкладывая значительное время и энергию, всегда думая о своих согражданах", - похвалил министр-президент Hendrik Wüst (ХДС) на церемонии в Дюссельдорфской государственной канцелярии.

Тилли, известный своими сатирическими платформами на дюссельдорфском параде Rosenmontag в течение более трех десятилетий, был отмечен речью Вюста. "Его мастерская ласково называют 'Кузней скандалов'", - сказал Вюст. Дюссельдорфские карнавальные ассоциации предоставили 61-летнему скульптору свободу шута.

Политическая похвала: "Он не щадит ни одну институцию, власть или авторитет"

"С острым умом и любовью к сатире он подчеркивает недостатки в политике и обществе через преувеличенные, но всегдаhumorous крупномасштабные скульптуры", - похвалил Вюст искусство Тилли. Художник открыт и смел. "Он не щадит ни одну институцию, власть или авторитет", - подчеркнул Вюст. "Там, где есть недостатки, Жак Тилли критически их высмеивает с помощью острого сатирического юмора".

Его визуальный язык понятен во всем мире, имеет высокую художественную ценность и также вызывает спорные дискуссии. "Его платформы освещаются в мировых СМИ, украшая передовицы немецкой и международной прессы после карнавала", - сказал Вюст. Каждый год сотни тысяч людей с нетерпением ждут их.

"Привнося даже чувствительные политические темы в фокус своим уникальным способом, вы являетесь особым и уважаемым послом нашей страны", - объяснил Вюст награду. Одновременно его вклад в благополучие бывших воспитанников школ-интернатов, часто страдающих от серьезных физических и психологических травм, а также жертв сексуального насилия в церковных учреждениях также признается.

Два пионера также входят в число новых кавалеров ордена

Бывший президент государственного конституционного суда Рикарда Брандтс из Bochum - первая женщина, возглавлявшая высший суд NRW, и бывший государственный уполномоченный по жертвам Элизабет Аухтер-Майнц из Аахена, которая также была первой женщиной на посту главного государственного прокурора в NRW, входят в число награжденных.

Во время своего почти пятилетнего срока в качестве государственного уполномоченного по жертвам с 2017 года Аухтер-Майнц провела пионерскую работу, помогая многочисленным жертвам преступлений и насилия, подчеркнул Вюст. "Вы слушали и видели, когда другие отводили взгляд". Опытный юрист превратила защиту жертв в Северном Рейне-Вестфалии в модель, которой следуют во многих местах.

Премия Северного Рейна-Вестфалии, учрежденная в 1986 году в честь 40-летия штата, в этом году вручается в честь 78-й годовщины основания Северного Рейна-Вестфалии. Количество живущих лауреатов не может превышать 2500.

Использование сатиры в своем искусстве, как видно в его крупномасштабных скульптурах, позволяет Тилли критически высмеивать недостатки в политике и обществе. Вознаграждение Аухтер-Майнц за ее работу в качестве бывшего государственного уполномоченного по жертвам превратило защиту жертв в Северном Рейне-Вестфалии в модель, которой следуют по всей стране.

Читайте также: