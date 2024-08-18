- Почетный лауреат за свежее вино

В Бад-Зулце, на виномасштабном празднике, 22-летняя академическая Симоне Миллер была провозглашена новой Королевой вина Тюрингии. Миллер, которая преследует карьеру в области образования как в физической подготовке, так и в истории, имела склонность к вину с юности благодаря виноградникам Тюрингии. Как сообщается в пресс-релизе от курортного общества Бад-Зулца, две из ее тетушек также носили титул Королевы вина. Миллер уже много лет является Винной богиней, сопровождая Королеву вина на многочисленных мероприятиях и публичных появлениях. В течение своего правления она будет олицетворять целебные источники и винный городок Бад-Зулца, вина Тюрингии и регион виноградников Саале-Унструт.

Во время правления Миллер в качестве Королевы вина Тюрингии она планирует продвигать регион известных виноградников Саале-Унструт для спортивных мероприятий. Кроме того, ее любовь к спорту и физической подготовке как учителя идеально сочетается с ежегодными спортивными мероприятиями, проводимыми в Бад-Зулце, часто демонстрирующими очарование тюрингской винной страны.

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