Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиТатуировка

Почетная чернила посвященная сыну Амелио (новая татуировка)

Пьетро Ломбарди отмечает рождение своего сына Амелио особым образом. Как его третий ребенок, он оставил неизгладимый след на своем теле.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Пьетро Ломбарди признаётся счастливым с рождением своего третьего ребёнка.
Пьетро Ломбарди признаётся счастливым с рождением своего третьего ребёнка.

- Почетная чернила посвященная сыну Амелио (новая татуировка)

Певица и судья "DSDS" Пиетро Ломбарди (32) и его партнер Лаура Мария Рипа (28) стали родителями еще раз. Они поделились новостью о рождении своего здорового сына Амелио Элия в Instagram в пятницу. К фотографии из больницы они добавили: "Мы рады объявить о рождении нашего здорового сына Амелио. Наши сердца переполнены любовью, и мы наслаждаемся этими моментами и этим драгоценным временем вместе. Наблюдать за ростом нашей семьи - это действительно прекрасно." После рождения Амелио Пиетро продолжил традицию.

Вечное напоминание

Он поделился в Instagram Stories: "Одно и то же место для всех", - имея в виду видео нового тату на его коже. В клипе показано последнее тату Пиетро с надписью "Амелио" и датой рождения. Он подписал это "Три места заняты - Алессио, Леано, теперь Амелио. Вечность", - написал он в посте. Ранее Пиетро вытатуировал имена своих сыновей Алессио, родившегося от брака с Сара Энгельс (31) 19 июня 2015 года, и Леано, родившегося 8 января 2023 года, на своем предплечье в качестве вечного напоминания. Лаура Мария Рипа поддержала его, поставив сердечко в комментариях.

В сентябре 2020 года Пиетро сделал еще одно эмоциональное тату в честь Алессио. Это изображение мишки, наполовину прикрытое и с цепью и крестом. Над ним написано: "В твоей груди бьется сердце воина". Это символизирует борьбу Алессио с проблемами с сердцем soon после рождения. "Мишка был ангелом-хранителем Алессио во время его операций", - объяснил Пиетро в посте в Instagram.

"Теперь эти трудные дни остались в прошлом, и я верю, что Алессио и я составляли великолепную команду", - размышлял Пиетро, написав от лица татуировки на его предплечье. Фраза "В твоей груди бьется сердце воина" взята из песни Пиетро "Сердце воина", которую он посвятил Алессио ранее.

После рождения своего новорожденного сына Амелио Пиетро добавил новое тату в его честь, с надписью "Амелио" и датой рождения, вытатуированными на коже. Лаура Мария Рипа поддержала его, поставив сердечко в комментариях, признавая традицию Пиетро татуировать имена и даты рождения своих сыновей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Известный дисконт отменил все заказы
Общество

Известный дисконт отменил все заказы

- Известный дисконт отменил все заказы Озабоченность по поводу Феликса Джейна (29). Известный DJ, прославившийся в 2014 году благодаря ремиксу "Cheerleader", открылся в эмоциональном посте в Instagram. Джейн "молчал о своем плохом самочувствии" уже давно. Лишь обратившись за помощью к профессионалу, он понял "масштаб своего

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии.
Общество

Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии.

Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии. Музыкальный феномен из Мекленбурга-Передней Померании, известный как Феликс Джейhn, временно взял перерыв в музыкальном мире. Он отменил свои выступления по совету профессионалов, признавшись в Instagram-посте, близком к его 30-летию, что он слишком уязвим, чтобы выступать. Его расписание на ближайшее будущее

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
На премьере фильма 'Я думаю о тебе... Теперь:History of Love',Дженнифер Лопес и Бен Аффлек...
Общество

Обязанности по работе влияют на решение о разводе у Джей-Ли?

По данным изнутри источника, Дженнифер Лопес, кажется, поддерживает дистанцию для бывшего супруга Бена Аффлека из-за своих напряженных трудовых обязательств.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Принц Хакон Норвегии признает проблемы в отношениях с мачехой Мариусом.
Общество

Принц Хакон Норвегии признает проблемы в отношениях с мачехой Мариусом.

Принц Хакон Норвегии признает проблемы в отношениях с мачехой Мариусом. Норвежская королевская семья пытается справиться с последствиями. Кажется, это бесконечная задача Сизифа. 4 августа Марийс Борг Хёибю, сын кронпринцессы Метте-Марит, физически избил свою подругу и разрушил её квартиру. В ретроспективе, этот инцидент стал лишь началом серии скандалов, связанных с Хёибю.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно