- Почетная чернила посвященная сыну Амелио (новая татуировка)

Певица и судья "DSDS" Пиетро Ломбарди (32) и его партнер Лаура Мария Рипа (28) стали родителями еще раз. Они поделились новостью о рождении своего здорового сына Амелио Элия в Instagram в пятницу. К фотографии из больницы они добавили: "Мы рады объявить о рождении нашего здорового сына Амелио. Наши сердца переполнены любовью, и мы наслаждаемся этими моментами и этим драгоценным временем вместе. Наблюдать за ростом нашей семьи - это действительно прекрасно." После рождения Амелио Пиетро продолжил традицию.

Вечное напоминание

Он поделился в Instagram Stories: "Одно и то же место для всех", - имея в виду видео нового тату на его коже. В клипе показано последнее тату Пиетро с надписью "Амелио" и датой рождения. Он подписал это "Три места заняты - Алессио, Леано, теперь Амелио. Вечность", - написал он в посте. Ранее Пиетро вытатуировал имена своих сыновей Алессио, родившегося от брака с Сара Энгельс (31) 19 июня 2015 года, и Леано, родившегося 8 января 2023 года, на своем предплечье в качестве вечного напоминания. Лаура Мария Рипа поддержала его, поставив сердечко в комментариях.

В сентябре 2020 года Пиетро сделал еще одно эмоциональное тату в честь Алессио. Это изображение мишки, наполовину прикрытое и с цепью и крестом. Над ним написано: "В твоей груди бьется сердце воина". Это символизирует борьбу Алессио с проблемами с сердцем soon после рождения. "Мишка был ангелом-хранителем Алессио во время его операций", - объяснил Пиетро в посте в Instagram.

"Теперь эти трудные дни остались в прошлом, и я верю, что Алессио и я составляли великолепную команду", - размышлял Пиетро, написав от лица татуировки на его предплечье. Фраза "В твоей груди бьется сердце воина" взята из песни Пиетро "Сердце воина", которую он посвятил Алессио ранее.

После рождения своего новорожденного сына Амелио Пиетро добавил новое тату в его честь, с надписью "Амелио" и датой рождения, вытатуированными на коже. Лаура Мария Рипа поддержала его, поставив сердечко в комментариях, признавая традицию Пиетро татуировать имена и даты рождения своих сыновей.

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